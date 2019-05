Maravillado con el Museo y el autódromo

05/05/2019 - 02:54 Política

Tinelli elogió el Museo del Automóvil del Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo. “Sentado acá en este museo me atrevo a decir que me encuentro en Alemania, Inglaterra, sin poder creer que exista este nivel de infraestructura que tiene su calidad en todo nivel, con modelos de autos y motos que sinceramente pensé que nunca iba a poder ver”, expresó.

Además, contó que en un momento de su charla con el gobernador Zamora acerca de la F1, recordó que “cuando era chiquito me llevaban al autódromo a ver la F1, en una época que existían pilotos de una era dorada para los amantes de los fierros. No soy un experto en cuanto a lo técnico y lo de la carrera en sí, y en cuanto al GP y la F1, pero me puso contento que en estos tiempos difíciles haya actividades como éstas (el GP en Las Termas) que hacen que Argentina siga creciendo y dé un salto de calidad en ese sentido”.

También quedó entusiasmado con el autódromo: “Tras el recorrido que di, me quedé maravillado por el circuito que tiene, los palcos, las diferentes zonas, la amplitud, y sobre todo por la calidez y atención que hay. Es por eso que me atreví a comentarle al gobernador Zamora que tranquilamente acá se puede realizar una fecha de la Fórmula 1, un evento que obviamente es de primer nivel”.