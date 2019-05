Brancatelli denunció que PF del “Ferro” le deseó la muerte

05/05/2019 - 09:09 Deportivo

Un cruce de opiniones en las redes sociales entre el periodista K y panelista de Intratables,, y uno de los preparadores físicos dede Santiago del Estero,, terminó de la peor manera.Según denunció anoche Brancatelli a través de Twitter, Eberlé le deseó la muerte a él y a la expresidenta Cristina Kirchner. “El PF de Central Córdoba de Sgo. del Estero me desea la muerte a mí y a @CFKArgentina (Cristina Kirchner”, fue el primer tuit.

Te recomendamos: "Coleoni, positivo: ‘Estamos a sólo un gol de clasificar’"

El PF de Central Córdoba de Sgo del Estero me desea la muerte a mí y a @CFKArgentina



Hola @dt_sapocoleoni

vos compartís laburo con alguien que le desea la muerte a quien no piensa igual?



Representa los valores de @CACCSANTIAGO ??

Yo no creo.



cc @elliberalweb#LucianoEberle pic.twitter.com/jV1PfHEyqU