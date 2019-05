Natalí Jugo: “Gracias a la música mantengo a mi hijo”

05/05/2019 - 23:25 Pura Vida

María Natalí Jugo siguió su sueño y ganó. A la música la lleva en sus genes. Proviene de una familia que es sinónimo del canto nativo en Santiago del Estero. Si bien en sus albores empezó con el folclore, con el paso del tiempo mutó a lo tropical, particularmente la cumbia, un género en el que se maneja muy bien.

De allí su apodo de “La dueña de la cumbia”. Natalí Jugo, como se presenta artísticamente, siempre supo que la música es la razón de su vida. Y desde niña hasta ahora no ha hecho más que caminar con esa certeza hasta alcanzar la cima con sus shows en diversos escenarios de Santiago del Estero y gran parte del país, y ahora ratificarlo después su presencia triunfal por la gala debut de “Genios de la Argentina”, de Marcelo Tinelli, en el Nodo Tecnológico.

Allí, después de cantar y unos pasos de comedia con Tinelli, Valeria Lynch y Joaquín Galán (integrantes del jurado), quedó entre los finalistas. Ahora, deberá esperar hasta diciembre para competir por el cetro principal de este ciclo de talentos impulsado por Tinelli.

La cantante, en una transmisión en vivo realizada desde la Redacción de EL LIBERAL, reveló que a ella le interesa más transmitir alegría que compartir aspectos de su vida privada, como hicieron los demás participantes del concurso de Tinelli.

“Admiro a mis colegas. Respeto a todos los que han estado, pero considero que muchas veces, en mi caso, trato de mostrarme feliz. Tengo mis tristezas y dolores propios de la vida, pero la gente ya tiene sus problemas y yo no quiero invadirla con los míos”, resaltó. “Aparte -añadió-, es una cuestión que a mí no me gusta tocar mucho.

No me interesa hablar de mi vida privada ni nada de eso. Para mí ya fue importante estar ahí y haber puesto la cuota de mi personalidad (entró saltando, hizo un juego escénico con Tinelli y Joaquín Galán, cantó un tema de Valeria para concursar y después a dúo con la diva). Todo ha sido magnífico y máxime aún estar entre las finalistas. Estoy muy feliz por todo lo que he vivido y lo que estoy viviendo después de haber estado en ‘Genios de la Argentina’”.

Natalí confesó que vive gracias a la música. Tanto ella como su hermano, con quien hace dúo de cumbia y cuarteto, con la música mantiene a su familia. “Mi hermano es mi compañero de trabajo, con quien estoy en todos los eventos. Gracias a esto, él mantiene a su hijo y yo mantengo al mío.

No es sólo que nos dedicamos porque nos gusta sino también porque a través de esto podemos decir que mantenemos nuestro hogar. Es una profesión que tengo y es muy importante para mí”, recalcó Natalí.

“Estoy agradecida a Dios y a la vida por todo lo que me está pasando. Yo sé que Él ha hecho posible de que yo esté ahí. Él ha abierto la puerta a último momento diciéndome ‘pase m’ hija, haga lo suyo’. Creo fehacientemente que Dios ha estado ahí conmigo. Hasta último momento yo estaba sentada detrás de la puerta de ingreso al escenario esperando como todos los participantes. No sabía si iba a pasar o no. Me sentía un poco bajoneada hasta que anunciaron mi ingreso.

Felicidad, alegría, emoción, realización, sueño cumplido”, evocó Natalí. “Yo ya me siento una ganadora con la gente que me siguió. Yo ya siento que gracias a ellos estoy en donde quiero estar”, puntualizó la joven intérprete. “Uno anhela como artista vivir esto, tener su gente, sus seguidores. Son mis amigos, gente con la que yo comparto casi toda la semana”, resaltó. “Ha costado tanto sacrificio llegar al lugar adonde he llegado. He caminado tanto descalza. He llorado mucho. Con mi música yo brindo amor y alegría a la gente.

Eso es lo que más me interesa”, resaltó Natalí. “Agradezco a Dios y a la vida por todo lo que me ha dado. Ha costado mucho sacrificio, pero seguimos caminando y haciendo lo que amamos”, destacó Natalí quien se despidió interpretando “Todos me miran”, de Gloria Trevi.