“Soy auténtica y me muestro tal como soy”

05/05/2019 - 23:26 Pura Vida

Luego de interpretar “Dejémoslo así”, de Dalila, una de sus referentes dentro de la cumbia, Jugo expresó su agradecimiento “a mi Santiago querido por el aguante que me han hecho. Agradecida a mi familia por haberme contenido permanentemente.

Estoy agradecida a todos mis clubes de fans y también a mis amigas que me acompañaron en este gran momento de mi vida artística. Cuando estuve en ‘Genios de la Argentina’ me temblaba todo el cuerpo antes de subir al escenario. Tenía unos nervios, y después en el escenario ya he sido lo que soy en cada uno de mi shows: yo misma.

Soy auténtica. A mí me han dicho vos vete, diviértete y sé como sos. Eso es lo que vende aquí”. “Haber estado en ‘Genios de la Argentina’ fue un sueño anhelado y, gracias a Dios, concretado. Dios ha hecho posible que esté ahí y que pueda llegar hasta la final. Sentía los corazones latir conmigo. Haber entrado ahí, con todo lo que representa este programa de Marcelo Tinelli para todos los argentinos, ha sido obra de Dios.

Estaba emocionada y alegre porque yo, donde voy, trato de ser yo misma, transmitir alegría para que la gente se divierta y disfruten del momento”, remarcó “Nati” durante la transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL.