El curioso método para tomar radiografías a los bebés

Las redes sociales rieron al enterarse del método que los radiólogos usan en algunos países para tomar radiografías a los bebés más pequeños.

"Acabo de descubrir que es así como les hacen radiografías a niños pequeños y no puedo dejar de reír", escribió la autora de un viralizado tuit que incluye tres imágenes de bebés dentro del así llamado Pigg-O-Stat, un dispositivo tubular que logra que estos se queden absolutamente inmovilizados durante el procedimiento.

En las fotos se ve como a los pequeños como prisioneros en el artefacto pediátrico que en las últimas horas se hizo viral.

I just found out this is how they X-ray small children and I can’t stop laughing pic.twitter.com/crNsjYhtpK