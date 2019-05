Tras las críticas, cambiar el diseño de Sonic en su película

05/05/2019 - 23:47 Mundo Web

Luego de que un adelanto de lo que sería la película de Sonic saliera a la luz, y que recibiera miles de críticas, Jeff Fowler, el director de 'Sonic, la película', prometió cambiar la apariencia del erizo azul.

"Gracias por el apoyo. Y por la crítica. El mensaje es fuerte y claro... no les gusta el diseño y quieren cambiarlo. Así será", aseguró el director en su cuenta de Twitter. Según él, las compañías productoras, Paramount y Sega, están de acuerdo en que hay que mejorar la apariencia del personaje.

La decisión de Fowler fue luego de que miles de internautas hicieran burla al nuevo Sonic.

