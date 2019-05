Doman debuta hoy como conductor de “Intratables”

05/05/2019 - 23:48 Pura Vida

Después de las exitosas temporadas en las que Santiago del Moro estuvo al frente del programa “Intratables”, el programa regresará hoy a la pantalla de América, tras una semana fuera del aire, con la flamante conducción de Fabián Doman.

Teniendo en cuenta que “Intratables” se convirtió en una importante marca en cuanto a programas políticos se refiere, Doman admitió que se sorprendió cuando la gerente de contenidos de América, Liliana Parodi lo convocó para que tomara el lugar que dejaba vacío Del Moro para ponerse al frente de un ciclo de entretenimiento de Telefé. “Mi respuesta fue: ‘¿Vos estás convencida de que soy yo?’. Me contestó: ‘Te estoy llamando...’. ‘No, no, te pregunté si vos estás convencida’. ‘Por supuesto que estoy recontra convencida, sino no te estaría llamando’’.

Eso fue a las cinco de la tarde, un día y medio después estábamos firmando. Fue todo muy rápido”, contó Doman a Teleshow sobre la propuesta que recibió y por la que dejó la conducción de “Nosotros a la mañana”, en El Trece. “La negociación duró menos de 48 horas. Si no hubiera sido Intratables, hubiera dicho que no”, agregó. Y entre sus primeras declaraciones sobre política admitió: “Yo asumo que Cristina (Kirchner) es candidata, y (Mauricio) Macri también.

Para todos los análisis parto de esa premisa: creo que los dos van a ser candidatos. Creo que todos hemos votado a todos desde el año 83 para acá. Tengo un problema: les veo a todos virtudes y defectos. No creo que haya un gobierno que haya hecho todo bien, ni un gobierno que hizo todo mal. Con lo cual te puedo dar virtudes de Cristina y cosas negativas de Cristina; virtudes de Macri y cosas negativas de Macri.

Puedo decirte cosas buenas de (Sergio) Massa o de (Roberto) Lavagna, y al mismo tiempo decirte cosas malas de los dos. Por eso me siento cómodo en el formato Intratables”. Doman ya arranca con una baja en su ciclo, ya que la periodista Liliana Franco renunció tras haber estado seis temporadas al aire. Se suman Ernestina Pais, Luis Bremer, Cecilia Zuberbühler y Mauricio D’Alessandro.