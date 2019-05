Pareja descubre a un oso nadando en su jacuzzi

06/05/2019 - 00:01 Mundo Web

Una pareja estadounidense que estaba de vacaciones en la ciudad de Gatlinburg, ubicada en la región de las Grandes Montañas Humeantes, estado de Tennessee, se llevó una gran sorpresa al descubrir a un oso habia usado su jacuzzi.

Según la prensa local, cuando al despertarse Elizabeth Strickland y su novio avistaron a varios osos en el predio de su cabaña, uno de los cuales decidió descansar un poco en la bañera caliente. Cuando finalmente el animal decidió irse, la pareja cerró el jacuzzi. Sin embargo, afirman que los osos volvieron a hacerles visitas e incluso se dieron otro baño.

Según relató Elizabeth Strickland, ambos la pasaron "muy bien observándolos".

Una pareja estadounidense que estaba de vacaciones en la ciudad de Gatlinburg, ubicada en la región de las Grandes Montañas Humeantes, estado de Tennessee, se llevó una gran sorpresa al descubrir a un oso habia usado su jacuzzi.



Según la prensa local, cuando al despertarse Elizabeth Strickland y su novio avistaron a varios osos en el predio de su cabaña, uno de los cuales decidió descansar un poco en la bañera caliente. Cuando finalmente el animal decidió irse, la pareja cerró el jacuzzi. Sin embargo, afirman que los osos volvieron a hacerles visitas e incluso se dieron otro baño.



Según relató Elizabeth Strickland, ambos la pasaron "muy bien observándolos".

PHOTOS: Couple vacationing in Gatlinburg spots bear relaxing in their hot tub https://t.co/f16PjTOeZd