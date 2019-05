Una "tortuga voladora" destruye el parabrisa de un vehículo

06/05/2019 - 00:05 Mundo Web

Una tortuga se estrelló contra el parabrisas de un auto, tras ser golpeada por el neumático de otro vehículo y salir volando por los aires en una autopista de Conway, en EE.UU. El accidente ocurrió este martes por la tarde, informó WBTW.

John Gardner, el conductor del auto afectado, dijo que el hecho sucedió rápidamente y no tuvo tiempo ni espacio para reaccionar y esquivar la trayectoria del reptil. Tras el golpe, su parabrisas se rompió y el animal quedó incrustado en el vidrio.

"Definitivamente me sorprendí, porque al principio ni siquiera pude decir lo que era", comentó Gardner al narrar el suceso, en el que solo puedo ver "un gran punto negro" que se dirigía hacia él. El joven precisó que la tortuga no sobrevivió a la fuerza del impacto.

Al poco del accidente, la Policía acudió al lugar, donde encontró al conductor lleno de vidrios pero sin ninguna herida. Los daños materiales fueron valorados en 2.000 dólares, aproximadamente.

