Éstos son los próximos feriados en la provincia

06/05/2019 - 00:09 Santiago

Los próximos feriados son los siguientes: 25 de mayo, Revolución de Mayo (feriado inamovible). En junio: el 4 por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (día no laborable para quienes profesen la religión islámica); el 17, paso a la inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes; y el 20, paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano (feriado inamovible).

En julio, el 8 será día no laboral con fines turísticos (fin de semana largo); el 9, Día de la Independencia (feriado inamovible); y el 25, por el Día de la Fundación de Santiago del Estero.

En agosto, el 11 por la Fiesta del Sacrificio (no laborable para habitantes que profesen la religión islámica); el 17, por el paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín); el 19, no laboral con fines turísticos (fin de semana largo); y el 31, Año Nuevo Islámico (no laborable para los islámicos).