Diputados busca aprobar ley de financiamiento de campañas

06/05/2019 - 00:28 Política

La Cámara de Diputados buscará el próximo miércoles aprobar el proyecto de financiamiento de las campañas políticas y el de ley de góndolas, en una sesión en la que parte de la oposición buscaría avanzar con la legislación sobre extinción de dominio para dejar sin efecto el DNU sobre el tema.

El principal objetivo del interbloque Cambiemos es aprobar la ley de financiamiento electoral, que ya cuenta con dictamen de comisiones en base al texto enviado hace dos semanas tras el acuerdo entre el oficialismo y el Partido Justicialista (PJ).

Las negociaciones con la oposición para que el tema llegue al recinto son seguidas por el secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, Adrian Pérez, quien señaló que “las empresas pueden aportar a la vida institucional de un partido, pero no pueden aportar a la campaña, y lo que ocurrió con eso es que las empresas igualmente aportaron a las campañas electorales y lo que creció fue el aporte no registrado, o aporte en negro”.

“Con el proyecto se busca terminar con el aporte no registrado, que es lo más complicado, ya que las campañas son financiadas con dinero que no se sabe quién puso”, remarcó el funcionario. Con la reunión de los votos de Cambiemos y del PJ, ese proyecto no tendría dificultades para ser aprobado; a diferencia del de ley de góndolas, que aún no obtuvo dictamen de comisión y encuentra posiciones muy enfrentadas, incluso dentro del propio oficialismo.

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, la massista Marcela Passo, trabaja intensamente desde hace dos semanas para intentar llegar a un texto de consenso entre las siete iniciativas que existen sobre el tema. La oposición buscará en el plenario de comisiones del martes lograr un dictamen que cuente con el visto bueno del oficialismo, que mantiene una posición moderada sobre la necesidad de legislar sobre esta materia.

La del miércoles podría ser la última sesión ordinaria de Diputados antes de las Paso, según dejaron trascender algunos referentes de los principales bloques de la Cámara. La falta de consensos sobre varios temas y las campañas electorales son los factores que llevarían a ese virtual receso.