Analizan imputación para organizadores de torneo de póquer en “casino clandestino”

06/05/2019 - 00:54 Policiales

Luego del allanamiento realizado en el 1º piso del edificio del Club Social de La Banda, donde la policía desalojó a jugadores que participaban de un torneo de póquer clandestino, la Unidad Fiscal de La Banda estudia la documentación secuestrada.

La Dra. María Teresa Montes, bajo la coordinación de la Dra. Alicia Inés Presti de Munar, tendrá la tarea de investigar minuciosamente la actividad ilegal que se desarrollaba en el mencionado edificio, donde se preveía que el juego de azar durara hasta el día domingo.

Según revelaron las fuentes, cuando la policía arribó al casino clandestino se entrevistó con el supuesto organizador del evento, hijo de una conocida abogada del Bº Santa Clara, quien informó que no tenía autorización de la Caja Social para llevar a cabo dicha actividad.

Pese al hermetismo con el que se maneja la causa, se supo que el organizador habría dejado entrever a los policías que se trataba de un “encuentro” entre amigos que pretendían pasar una tarde amena. La versión del sujeto caería ante las autoridades judiciales ya que junto con la denuncia realizada, se acompañó una imagen que se había viralizado entre “apostadores” y posibles invitados.

En él se informaban los días de juego, el horario de las inscripciones, números telefónicos para ser contactados, entre otros datos. Además, las pesquisas que están al mando de la investigación buscan determinar el vínculo entre el dueño del Club Social y el organizador, ya que en la imagen que se usaba para atraer participantes indicaba que el encuentro era en dicho lugar -especificando dirección-, pero se ingresaba por una puerta alternativa.

A raíz de las averiguaciones, la policía habría determinado que los integrantes del “torneo” eran no más de 80 y cada uno de ellos pagaba una inscripción de más de 500 pesos. Si bien en el lugar no se halló dinero, sospechan que el pago se hacía cuando finalizaba el encuentro. Secuestros Cuando la Dra. Presti tomó conocimiento de que el lugar no contaba con la documentación correspondiente ,ordenó que los efectivos secuestren las mesas, cartas, fichas, maletines contenedores, entre otros elementos.

El salón donde se iba a llevar a cabo los encuentros estaba dividido en tres salas de juego. Según se supo, ésta no sería la primera vez que se llevaba a cabo un evento similar. Las autoridades recordaron que esta actividad sin autorización es ilícita.

También explicaron que el Código Penal reprime con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.

El supuesto organizador, así como los circunstanciales jugadores serán citados a la Fiscalía, donde se les tomará declaración y allí, con el conocimiento de la documentación, se podría imputar probablemente a dos personas, hasta el momento. Desde la Fiscalía no se descartan nuevas medidas en los próximos días, relacionadas con la investigación que comenzó con la denuncia del presidente de la Caja Social.