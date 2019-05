Tres policías heridos por bochornos en dos boliches

06/05/2019 - 01:09 Policiales

“Esta p... me sacó a mí. No pesas ni 20 kilos mojado. Tengo más calle que vos”, bramó un joven ayer a la madrugada, al animar uno de los escándalos en dos boliches de Añatuya, cuyas consecuencias arrojaron tres policías heridos. Según las denuncias, un incidente fue en el boliche José Josa (9 de Julio y Maipú). Las víctimas fueron los policías Fabián Nieto y Javier Achával, quienes cumplían trabajos adicionales. Fue denunciado Matías Sincovich, del Bº 120 Viviendas de Añatuya.

Según Achával, cerca de la 5 de la madrugada Sincovich “provocaba disturbios”. Los policías lo desalojaron del local, pero antes el joven resistió la medida insultando a todos. En el medio, se habría jactado de tener vínculos y le apuntó a Achával. “Esta p... me sacó a mí. No pesas ni 20 kilos mojado. Tengo más calle que vos”. Más adelante, desafió: “Delante de tus compañeros te haces el grande, fantasma. Dónde te vea te voy a hacer c... matando.

Te voy a encontrar y matar”. “Mr. Rolly” El otro bochorno tuvo de epicentro en el boliche “Mr. Rolly”, de 9 de Julio y Dumas. La víctima habría resultado Pablo Sebastián Pérez, también policía, quien dijo que fue agredido mientras se encontraba junto a sus pares, Lucas Gómez y Ramiro Juárez. De acuerdo con el funcionario, los agresores habrían resultado Maximiliano Nahir Stambuli y Omar Alejandro Corbalán, ambos del Bº Rosso de Añatuya. Ahondó que los sujetos “no quisieron pagar las entradas y el dueño del boliche ordenó se los desaloje”.

Lejos de salir del local, “Corbalán me pegó una trompada en el rostro y cuando se retiraba me arrojó un ladrillo que me impactó en la rodilla derecha. En el piso, Stambuli, me pegó una patada en el rostro”, afirmó el agente.