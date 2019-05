Gustavo Alfaro: “Hoy la Libertadores es una ilusión”

06/05/2019 - 01:22 Deportivo

Gustavo Alfaro viene de conseguir su primer título en Boca con la Supercopa Argentina y hoy todo es felicidad. El entrenador que reemplazó a Guillermo Barros Schelotto está viviendo un momento especial en su carrera y en una entrevista que mantuvo con el diario deportivo Olé habló de varios temas y dijo que la meta final es ganar la Copa Libertadores de América.

“Es la máxima. Ganar la Copa Libertadores. Hoy es una ilusión. Les decía a los muchachos, cuando en el vestuario antes de la final les mostraba festejos y goles de ellos: algún día ser campeones fue un sueño y ustedes lo hicieron realidad.

Entonces, el tema es poner los sueños en acción y cómo trasladamos nuestros sueños o ilusiones en acción. Hoy la Liberadores es una ilusión y se podrá hacer sustentable si nos clasificamos a octavos. Después, ir superando etapas y hacer que eso que aparece distante y borroso se vuelva más nítido. Contamos con la ventaja de que este equipo ya sabe lo que es el camino”, expresó el adiestrador del Xeneize.

Está la posibilidad de que tanto Boca como River vuelvan a cruzarse en el camino por la Copa Libertadores de América y revivir de alguna forma lo que fue la final histórica en Madrid donde el Millonario se quedó con el triunfo y el título en sus manos.

Cuando le consultaron a Alfaro al respecto, el técnico señaló: “Esa circunstancia siempre va a existir, subyace bajo la superficie de cada uno, a todos nos sucedió. A mí me pasó en la carrera de Ingeniería, cuando rendí Química Inorgánica II y me bocharon. Fui a rendir de nuevo y esperaba que no me bocharan. Pero ahí decís: Si yo estudié y voy a responder bien”. Boca cuenta con un plantel rico en cantidad y calidad, es por eso que Alfaro es de la idea de que se mantenga la base para pelear siempre por cosas importantes.

Tal es así que cuando le preguntaron sobre qué jugadores no quiere perder, “Lechuga” contestó: “La semana pasada hablábamos con Nico (por Burdisso, el mánager del club) y me hacía esa pregunta. Le dije que ninguno, quiero que estén todos conmigo. Pero si Esteban (Andrada) va a la Copa América y tiene un buen torneo, puede emigrar. Nández y Benedetto pueden llegar a tener posibilidades de salida”.

También analizó el grupo de la Libertadores y dijo: “Honestamente me gustaría que Boca sea primero, porque estos muchachos se lo merecen. Toque contra quien toque. Está el morbo de decir: “No quiero ser primero para evitar el cruce con River...”. Si tenés que cruzarte con River tenés que cruzarte con River, tenés que cruzarte cuando sea”.