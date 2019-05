Alfano confirmó la salida del club del PF Eberlé

06/05/2019 - 01:29 Deportivo

Habían pasado pocas horas del empate entre Central Córdoba y Platense, por la ida de los cuartos de final del reducido de la B Nacional, cuando estalló la noticia.

El periodista Diego Brancatelli acusaba en las redes sociales a un preparador físico del club de desearle la muerte a él y a Cristina Fernández de Kirchner. Si bien Brancatelli mencionaba al entrenador del plantel de la B Nacional, Gustavo Coleoni, se supo que el PF en cuestión es Luciano Eberlé, quien no integra el cuerpo técnico del “Sapo” pero trabaja en las divisiones inferiores del “Ferroviario”.

O trabajaba, porque esta situación le costó la salida del club, tal como se lo confirmó ayer a EL LIBERAL el presidente José Alfano. “Hice las consultas al coordinador de las divisiones inferiores, el señor Toscano, y me manifestó que esa versión la tenía porque la habían visto en las redes sociales, yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Yo lo que creo es que cuando uno escribe algo en una red social, lo hace con el tiempo y el espacio como para reflexionar y poner de manifiesto un criterio.

No es un incidente de tránsito en el que uno puede cruzar una discusión como pasa también en una tribuna a un árbitro o a un jugador, donde además no queda registrado y todo se desvanece”, explicó el dirigente. Luego agregó: “En las redes sociales, si yo escribo algo relacionado a la persona, interpreto que queda registrado y el que hace ese comentario tiene que hacerse responsable de lo que dice. Yo no uso mucho las redes sociales, pero observo que hay comentarios, se dicen cosas y todo queda registrado.

Si este muchacho ha escrito lo que ha escrito, no va con el criterio que tiene Central Córdoba de relacionarse con la gente. No va con el criterio que baja Central Córdoba ni con el pensamiento que tiene el club. Entonces yo le dije al coordinador que esa situación no es contemplable en el club. Esa ha sido la decisión que se ha bajado”.

El titular “ferrovario” se explayó sobre la línea de conducta que baja la institución. “Ya hemos dado señas de cómo pensamos. En el partido contra Mitre hemos bajado una línea, sobre todo desde la dirigencia y lo relacionado a la institución. Por ahí uno no va a compartir con los hinchas el mismo criterio, pero sí los que están relacionados a la institución, ya sean dirigentes o empleados, o sea los que tienen responsabilidad institucional en el club. Uno no le puede pedir a los hinchas que piensen igual, pero sí a los que tienen una relación de dependencia, de trabajo”, señaló.