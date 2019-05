Iker Casillas sale del hospital: " He tenido mucha suerte, estoy emocionado"

06/05/2019 - 11:45 Deportivo

Iker Casillas fue dado de alta y salió caminando por la puerta principal del hospital junto a su esposa, Sara Carbonero, para hablar con todos los medios de comunicación que desde el miércoles están a las puertas del hospital CUF de Porto.

De acuerdo a lo pactado con Pedro Amorin, jefe de prensa del Porto, Iker no respondió preguntas, pero si lanzó un mensaje muy emocionado y al borde de las lágrimas: "Hace unos días tuve un acontecimiento, me tocó a mí y aquí estamos. Es difícil hablar, estoy muy agradecido, he tenido mucha suerte. Me han hecho sentir muy querido los que se han preocupado. Me emociono un poco, no quiero olvidar al hospital, al doctor Nelson, la gente del Porto, a los médicos y a todos".

"Quiero agradecer todo el cariño de las redes. Me encuentro mucho mejor. Será un reposo de un par de semanas o de un par de meses. Me da igual, lo importante es estar aquí. Había que esperar a que el corazón se asentase, el cuerpo estuviera tranquilo. Estaba bien, emocionado, lo puedo contar y lo podéis ver. Gracias a todos y a la familia que me ha apoyado mucho y una vez más a la gente. Miles y miles de personas que me han mandado mensajes que iré contestando porque ahora tendré tiempo. No sé qué será del futuro, lo importante es estar aquí. Muchas gracias por la espera y nos veremos pronto".

Sonriente, contento, levantó la mano y dio las gracias a los aficionados que también se concentraron en las puertas del centro hospitalario sabiendo que hoy era el día en que Casillas volvía a pisar la calle.

El arquero pasó la mañana esperando a que los doctores le dieran el alta definitiva. Los controles rutinarios fueron satisfactorios y Joao Carlos Silva, el cardiólogo que lo trató, le confirmó que podía irse a su casa. El doctor Puga, médico del Porto, llegó a mediodía para dar el visto bueno a la salida del hospital y concretar los pasos a seguir a partir de ahora. Iker agradeció a todos los trabajadores del hospital el trato dispensado durante estos días.

Su futuro

A partir de ahora regresa a su casa en Foz, frente al Atlántico. Las primeras dos semanas serán de reposo. Paseará por la playa, se sentará frente al mar en las terracitas que están en la misma playa justo al lado de su casa.

Llevará un seguimiento exhaustivo de los médicos que tienen que decidir cuándo comienza la rehabilitación cardíaca. La idea es volver a España a finales de mayo, principios de junio. No podrá hacer nada de deporte hasta dentro de tres meses y su recuperación total puede durar hasta diez.