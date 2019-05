Massa: “Queremos construir una Argentina sin miedo a envejecer”

06/05/2019 - 20:11 Política

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa recorrió hoy el partido bonaerense de La Matanza, donde visitó la Unión de Jubilados, Pensionados y Vecinos de San Justo. Allí, dialogó sobre la delicada situación que atraviesan los adultos mayores a raíz de la crisis económica.

En ese marco, el precandidato a presidente por Alternativa Federal afirmó: “Queremos construir una Argentina en la que no haya miedo a envejecer. Los jubilados son los que más han sufrido el ajuste del Gobierno, con la Ley que cambió el sistema de cálculo de jubilaciones, la inflación y el recorte de medicamentos. Sufrieron un ataque durísimo del Gobierno, por eso nuestra obligación es defenderlos”, indicó.

Y añadió: “Es muy importante contarles que se puede volver al índice de jubilaciones anterior, porque el actual falló. También, que se debe establecer un mínimo de garantía para el sistema de atención, porque la cobertura de medicamentos no puede ser una lotería. Además, garantizar que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad se use para mejorar las jubilaciones y no para ‘timbear’ la plata en fondos de inversión en Miami".

Hacia el final, Massa aseguró: "Macri fracasó, no Argentina".

Acompañaron a Massa los diputados nacionales Mirta Tundis y Diego Bossio, el diputado provincial y titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Rubén Ledesma y el concejal Daniel Novoa, entre otros.