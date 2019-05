La respuesta de Hugo y Pablo Moyano a la convocatoria de Macri

06/05/2019 - 21:03 Política

Después de ocho horas en las que se llevó adelante un allanamiento en la sede del sindicato de Camioneros, autorizado por el juzgado de garantías N°9 de Lomas de Zamora y custodiado por 150 efectivos de Gendarmería, Hugo y Pablo Moyano se pararon en la sede del gremio y en una rueda de prensa acusaron al gobierno de Mauricio Macri de estar detrás del procedimiento judicial.

"No sabemos que vinieron a buscar. Pero no encontraron nada. Por más allanamientos y multas, por más posibilidad de estar presos, no nos van a callar. Más que nunca Camioneros va a estar en la calle", sentenció Pablo Moyano ante un importante grupo de afiliados que permaneció en la puerta del sindicato durante toda la tarde.

El líder sindical aseguró que con los allanamientos "nos quieren meter miedo" y advirtió que no acompañaran "ninguna reforma laboral", como adelanta uno de los puntos de consenso con la oposición que impulsa el gobierno nacional. En esa línea, afirmó: "Nosotros no vamos a participar de la convocatoria del Gobierno. No vamos a aflojar y vamos a seguir estando en la calle".

En tanto Hugo Moyano, con un megáfono en la mano dijo que el procedimiento que se llevó a cabo en la sede del gremio "es un disparate total" y "una de las tantas estupideces que ha hecho este gobierno".

"Señor Presidente, no siga haciendo estupideces y gansadas porque todos los errores que usted comete los paga la gente con sacrificio y esfuerzo", afirmó Moyano. Y agregó: "Presidente hágase asesorar bien. No se deje asesorar por los incapaces que lo rodean".