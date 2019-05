Florencia Bertotti no pudo decir que no a “Cien metros cuadrados”

06/05/2019 - 21:16 Pura Vida

La actriz Florencia Bertotti regresará al teatro después de una pausa de nueve años, y lo hará con “Cien metros cuadrados”, comedia que protagonizará junto a María Valenzuela y Stefano Di Gregorio, y que se estrenará este viernes en el teatro Multitabaris, donde despuntará “las ganas de volver a actuar que venía reprimiendo”, expresó.

“Estos años viví de madre, tenía una vida doméstica; para canalizar mi veta artística escribía canciones y me sentía contenta porque podía manejar mis tiempos, pero desde que llegó esta obra a mis manos no pude negarme. Pasaron muchas cosas que en general no pasan, me interesó el libro y la idea de trabajar con este grupo de gente, y a la vez mi hijo hoy ya tiene 10 años”, sintetizó Bertotti en charla con Télam.

La pieza que atrapó a la ex “Floricienta” y “Niní” es del reconocido dramaturgo español Juan Carlos Rubio, y en esta versión contará con dirección de Manuel Gil González.

La trama sigue de cerca a dos personajes mujeres solitarias -Bertotti y Valenzuela- que se relacionarán entre sí.

“Son dos personalidades contrapuestas -contó la actriz de 36 años-, cada una ve la vida de una manera muy diferente y el encuentro entre ellas hace que se entreguen y se modifiquen: es una obra muy divertida por momentos y pasa por todos lo estados ánimo”.

La comedia plantea desde un lugar filosófico el lado impredecible de la vida.

“Habla de disfrutar al máximo lo que te esté tocando, me identificaba con eso, con cómo nos tomamos lo que pasa, podemos educarnos en la manera en que nos tomamos las cosas, disfrutar la vida hoy, y la obra en ese sentido tiene diálogos muy sagaces, muy mordaces y tiene mucho humor”, apuntó Bertotti, pareja del actor Federico Amador desde hace años.

Y sobre cómo toma ella misma la vida dijo: “Soy una disfrutadora innata de todo, a todo le busco la vuelta para poder pasarla bien y también trato de generar que el clima de trabajo sea lindo, que haya muchas risas. El grupo humano es todo, a mí me gusta trabajar bien, tranquila, alegre, y en esta obra sucede eso.

Sobre la experiencia de trabajar con María Valenzuela, señaló: “Con María nos sentamos a armar y nos pusimos a charlar. Ella interpreta a una viejita que vende su departamento -interpreta a un personaje con más años que los que tiene-. En ese encuentro parece que ambas no tienen nada en común, pero se complementan, se nutren, en ese encuentro se van domesticando.

Florencia volverá a trabajar después de 15 años con Stefano Di Gregorio con quien protagonizó “Floricienta”. Acerca de este reencuentro destacó: “Él hace un personaje periférico, las presenta a estas dos mujeres, tiene varias intervenciones de comedia, trae la cosa nueva. Él también está buscando”.

Ante esta vuelta a la actuación, Bertotti admitió estar “agradecida eternamente, la gente me asocia con algún momento de su infancia, de su juventud. Cuando me saludan siento que es vinculado a un momento feliz de sus vidas, también siento que otros el programa los distraía cuando pasaban un momento difícil. Es parte de mi vida, lo agradezco y lo disfruto”.