Andrea Frigerio sorprendió con su espectacular figura a los 57 años

06/05/2019 - 21:22 Pura Vida

La exmodelo y actriz Andrea Frigerio es dueña de una belleza natural con la que siempre ha cosechado halagos. Pero el video que compartió en Instagram en la que se muestra bailando en bikini junto a su hija generó una explosión de comentarios en las redes sociales. La mayoría puso el acento en su naturalidad y en el aspecto físico que posee a los 57 años.

La actriz volvió a la televisión con la telenovela “Argentina, tierra de amor y venganza”, en la que comparte el éxito con Eugenia “la China” Suárez, Gonzalo Heredia, Benjamín Vicuña y un gran elenco. Sin embargo, más allá del trabajo, la exmodelo disfruta de la quinta década y se muestra espléndida en cada aparición pública, como en la del video adonde se la ve bailando junto a su hija la reconocida canción de Stevie Wonder, “I just call to say I love you”.

“Muchas mujeres me dicen ‘yo quiero llegar a tu edad como vos’”, confesó Andrea en la mesa de Mirtha Legrand, oportunidad en la que reveló sus cuidados personales los que además la motivaron a escribir el libro “Belleza emocional”.