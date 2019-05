CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Martes 7 de mayo de 2019

06/05/2019 - 21:51 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

00.15 MI VIDA ERES TÚ

01.30 CAMPANAS EN LA NOCHE

02.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO REGIONAL: INSTITUTO DS VS. GÜEMES 17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. BOCA

CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

06.45 UN VAGABUNDO CON SUERTE EN BEVERLY HILLS

08.55 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

09.12 BATMAN VS. DOS CARAS

10.32 HOP - REBELDE SIN PASCUA

12.21 MI LOCA FAMILIA

14.14 SON COMO NIÑOS

16.08 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

18.00 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA

19.47 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

22.00 SON COMO NIÑOS

23.54 SE BUSCA

TCM

07.23 LOST - T. 2 - EP. 6 - ABANDONED

08.07 LOST - T. 2 - EP. 7 - THE OTHER 48 DAYS

08.55 LOST - T. 2 - EP. 8 - COLLISION

09.38 LOST - T. 2 - EP. 9 - WHAT KATE DID

10.26 LOST - T. 2 - EP. 10 - THE 23RD PSALM

11.10 LOST - T. 2 - EP. 11 - THE HUNTING PARTY

11.55 LOST - T. 2 - EP. 12 - FIRE + WATER

12.39 LOST - T. 2 - EP. 13 - THE LONG CON

13.25 LOST - T. 2 - EP. 14 - ONE OF THEM

14.10 LOST - T. 2 - EP. 15 – MATERNITY LEAVE

14.58 LOST - T. 2 - EP. 16 - THE WHOLE TRUTH

15.42 LOST - T. 2 - EP. 17 - LOCKDOWN

16.27 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA

18.06 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

20.05 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

22.00 INFRAMUNDO

TNT

07.03 HISTORIAS CRUZADAS

09.36 SHANGHAI KID

11.29 SUPERAGENTE 86

13.25 CELULAR

15.02 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

17.17 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

19.55 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES

22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE – PARTE

SPACE

06.00 EL ENFOQUE SARATOV

08.02 FLASH POINT

09.14 SHERLOCK HOLMES

11.26 INTERESTELAR

14.27 KARATE KID

16.44 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

18.37 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

20.13 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

22.00 CIUDAD VIRTUAL

CINECANAL

11.00 LOS PITUFOS

12.35 GRAN JUEGO

14.05 LOS MILAGROS DEL CIELO

16.00 SECUESTRO

18.00 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

19.50 EL MAESTRO LUCHADOR

22.00 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

23.55 EL FIN DE LOS TIEMPOS

A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

*SÁBADO 11, A LAS 20.30, RODDY MONTENEGRO PRESENTARÁ EN EL SALÓN AUDITORIO, “POR EL GUSTO DE CANTAR”.

OBSERVATORIO

(INDEPENDENCIA 1665)

*MIÉRCOLES 8, A LAS 21.15, DANZAS AFROPERUANAS.

*SÁBADO 11, DE 17 A 22, FERIA MERCADITO LATINOAMERICANO, CON SHOW EN VIVO A LA GORRA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 10 DE MAYO, A LAS 22, “SIN CODIFICAR, 10 AÑOS” TRAE SU HUMOR.

*DOMINGO 12, A LAS 22, CARMEN BARBIERI, VALERIA ARCHIMÓ, SEBASTIÁN ALMADA Y FEDE BAL PRESENTARÁN EL ÉXITO TEATRAL “NUEVAMENTE JUNTOS”.

*EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, EL VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) 1912)

EL SÁBADO 11 DE MAYO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN”, OBRA PROTAGONIZADA POR FABIÁN GIANOLA - SILVINA ESCUDERO - STEFANO DE GREGORIO - MIRIAM LANZONI- ALEJANDRO PAKER - FLORENCIA MARCASOLI - BARBY SILENZI - BELÉN GIMÉNEZ.

CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

07,08/05 14:30 (Cast) 18:10 (Cast)

22:00 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

07, 08/ 14:00 (Cast) 15:00 (Cast)

17:40 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Cast)

22:30 (Subt)

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

07,08/05 15:30 (Cast) 17:30 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

07, 08/05 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 08/05 14:00 (Cast) 16:20

(Cast) 18:20 (Cast)

RIVER, EL MÁS GRANDE

(2D) DOCUMENTAL (ATP)

HASTA EL 08/05 20:40 (Cast)

EL HIJO (2D)

THRILLER (+16 AÑOS)

07,08/05 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

RIVER, EL MÁS GRANDE

SIEMPRE

CASTELLANO 2D 16:30- 22:50-

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 15:30- 17:00-

18:40- 19:20- 23:10

SUBTITULADO 2D 23:10 (SOLO

JUEVES)

CASTELLANO 3D 22:30

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:50

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $220.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada general: $230.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$130 todos los días.