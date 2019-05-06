CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Martes 7 de mayo de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
00.15 MI VIDA ERES TÚ
01.30 CAMPANAS EN LA NOCHE
02.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO REGIONAL: INSTITUTO DS VS. GÜEMES 17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. BOCA
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.45 UN VAGABUNDO CON SUERTE EN BEVERLY HILLS
08.55 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
09.12 BATMAN VS. DOS CARAS
10.32 HOP - REBELDE SIN PASCUA
12.21 MI LOCA FAMILIA
14.14 SON COMO NIÑOS
16.08 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
18.00 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA
19.47 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
22.00 SON COMO NIÑOS
23.54 SE BUSCA
TCM
07.23 LOST - T. 2 - EP. 6 - ABANDONED
08.07 LOST - T. 2 - EP. 7 - THE OTHER 48 DAYS
08.55 LOST - T. 2 - EP. 8 - COLLISION
09.38 LOST - T. 2 - EP. 9 - WHAT KATE DID
10.26 LOST - T. 2 - EP. 10 - THE 23RD PSALM
11.10 LOST - T. 2 - EP. 11 - THE HUNTING PARTY
11.55 LOST - T. 2 - EP. 12 - FIRE + WATER
12.39 LOST - T. 2 - EP. 13 - THE LONG CON
13.25 LOST - T. 2 - EP. 14 - ONE OF THEM
14.10 LOST - T. 2 - EP. 15 – MATERNITY LEAVE
14.58 LOST - T. 2 - EP. 16 - THE WHOLE TRUTH
15.42 LOST - T. 2 - EP. 17 - LOCKDOWN
16.27 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA
18.06 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
20.05 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK
22.00 INFRAMUNDO
TNT
07.03 HISTORIAS CRUZADAS
09.36 SHANGHAI KID
11.29 SUPERAGENTE 86
13.25 CELULAR
15.02 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
17.17 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
19.55 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES
22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE – PARTE
SPACE
06.00 EL ENFOQUE SARATOV
08.02 FLASH POINT
09.14 SHERLOCK HOLMES
11.26 INTERESTELAR
14.27 KARATE KID
16.44 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
18.37 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
20.13 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
22.00 CIUDAD VIRTUAL
CINECANAL
11.00 LOS PITUFOS
12.35 GRAN JUEGO
14.05 LOS MILAGROS DEL CIELO
16.00 SECUESTRO
18.00 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO
19.50 EL MAESTRO LUCHADOR
22.00 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
23.55 EL FIN DE LOS TIEMPOS
A DÓNDE IR
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
*SÁBADO 11, A LAS 20.30, RODDY MONTENEGRO PRESENTARÁ EN EL SALÓN AUDITORIO, “POR EL GUSTO DE CANTAR”.
OBSERVATORIO
(INDEPENDENCIA 1665)
*MIÉRCOLES 8, A LAS 21.15, DANZAS AFROPERUANAS.
*SÁBADO 11, DE 17 A 22, FERIA MERCADITO LATINOAMERICANO, CON SHOW EN VIVO A LA GORRA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 10 DE MAYO, A LAS 22, “SIN CODIFICAR, 10 AÑOS” TRAE SU HUMOR.
*DOMINGO 12, A LAS 22, CARMEN BARBIERI, VALERIA ARCHIMÓ, SEBASTIÁN ALMADA Y FEDE BAL PRESENTARÁN EL ÉXITO TEATRAL “NUEVAMENTE JUNTOS”.
*EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, EL VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) 1912)
EL SÁBADO 11 DE MAYO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN”, OBRA PROTAGONIZADA POR FABIÁN GIANOLA - SILVINA ESCUDERO - STEFANO DE GREGORIO - MIRIAM LANZONI- ALEJANDRO PAKER - FLORENCIA MARCASOLI - BARBY SILENZI - BELÉN GIMÉNEZ.
CINES
SUNSTAR
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
07,08/05 14:30 (Cast) 18:10 (Cast)
22:00 (Cast)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
07, 08/ 14:00 (Cast) 15:00 (Cast)
17:40 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Cast)
22:30 (Subt)
PARQUE MÁGICO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
07,08/05 15:30 (Cast) 17:30 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
07, 08/05 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 08/05 14:00 (Cast) 16:20
(Cast) 18:20 (Cast)
RIVER, EL MÁS GRANDE
(2D) DOCUMENTAL (ATP)
HASTA EL 08/05 20:40 (Cast)
EL HIJO (2D)
THRILLER (+16 AÑOS)
07,08/05 22:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RIVER, EL MÁS GRANDE
SIEMPRE
CASTELLANO 2D 16:30- 22:50-
AVENGERS: ENDGAME APTO
13 años
CASTELLANO 2D 15:30- 17:00-
18:40- 19:20- 23:10
SUBTITULADO 2D 23:10 (SOLO
JUEVES)
CASTELLANO 3D 22:30
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA APTO 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:50
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $220.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$120 todos los días
3D Entrada general: $230.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$130 todos los días.