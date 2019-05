Charlize Theron: su edad la alejó de “Wonder Woman”

06/05/2019 - 21:57 Pura Vida

“Lo que voy a contar es un gran ejemplo de cómo Hollywood te da una bofetada en la cara cuando empezás a cumplir años. Alguien se me acercó y me dijo, ‘hay mucha acción en esta película, Wonder Woman (Mujer maravilla). Queremos que seas consciente de esto’. Yo les contesté que no estaba muy familiarizada con el personaje y pregunté qué hace ella. Ahí fue cuando esta persona me dijo: ‘no, es para hacer de madre de Wonder Woman’”.

De esa manera sencilla y concreta, la actriz Charlize Theron reveló cuál fue el motivo por el cual no participó en el filme de DC Comics, en el 2016, aunque su nombre sonaba fuerte entre los posibles protagonistas. La revelación surgió luego de que una fanática le preguntara, durante una entrevista televisiva, por qué había rechazado estar en la película de la superheroína, y Charlize aclaró: “Yo no decliné hacerlo. ¿Tenés tiempo? Porque es una muy buena historia”.

En plena promoción de su nueva película “Casi imposible”, la actriz también contó que desdramatizó aquella situación. “Está bien, no pasa nada. Pero fue un momento decisivo que me indicó que algo había cambiado en mi carrera y no estaba plenamente consciente”, agregó. No obstante, a Charlize no se le terminaron los papeles protagónicos.