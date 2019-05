Fanáticos de Games Of Throne “estallan” al ver un vaso de Starbucks en una escena

06/05/2019 - 22:53 Mundo Web

Los fanáticos de Games Of Thrones no pudieron callar ante lo que aseguran un error garrafal en el último capítulo de la popular serie.

Muchos aficionados quedaron al ver, lo que aseguran, es un vaso de café de la cadena Starbucks en un momento en el que Daenerys Targaryen está sentada a una mesa. Ese error no pasó desapercibido para los espectadores, quienes expresaron su incredulidad en las redes sociales.

Fue tal la repercusión del posible error que los tradicionales memes no se hicieron esperar.

