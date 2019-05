Giro y convulsiones: Otro tremendo nocaut en las MMA

06/05/2019 - 22:55 Mundo Web

El Bellator Birmingham llevado a cabo el último fin de semana demostró la potencia letal del luchador Raymond Daniels, que noqueó a su rival de una manera brutal.

Daniels se enfrentó al portugués Wilker Barros en la categoría peso wélter Al final del primer 'round', el luchador estadounidense ensayó una patada giratoria, seguida de un golpe en la cabeza de Barros.

El réferi detuvo la pelea, dándole la victoria, actual campeón de peso wélter de Bellator Kickboxing.

Even @MichaelPage247 wanted to see that replay in slow-mo!@RD_GOAT with the finish of the year at #BellatorBirmingham last night! pic.twitter.com/lchK42ssjy