Hugo: “Si me quieren meter en cana, que se la banquen”

06/05/2019 - 23:40 Política

Hugo Moyano sostuvo ante la prensa: “Si me tienen que meter en cana que me vayan a buscar a mi casa. Que lo hagan, me entrego, pero que no jodan a la gente que viene a atenderse”.

“Si tienen motivos para que me metan en cana que lo hagan -repitió- no voy a disparar. Si (Patricia) Bullrich o (Mauricio) Macri me quieren meter en cana ya estoy, me entrego, y después que se la banquen”.

Su hijo Pablo dijo que “esto es peor que los milicos, es un atropello y vamos a responder con una medida”.

Añadió: “Es una vergüenza: hay diez o 15 carros con 150 gendarmes. Acá no tenemos nada para esconder, el tema es que nos quieran plantar algo para tener una excusa para meternos en cana”.

Y advirtió: “Por más que nos metan en cana vamos a seguir peleando”, tras conjeturar que el allanamiento se realiza para asustarlos por el paro que hicieron el Frente Sindical y las CTA.