Luján confía en el equipo y vaticinó una victoria en Vicente López

07/05/2019 - 02:22 Deportivo

Lejos de lamentarse por el empate en la ida, Nahuel Luján se mostró optimista de cara a la revancha ante Platense, en la que Central Córdoba está obligado a ganar para clasificarse.

“Nos fuimos refastidiados, el equipo lo tomó como si hubiéramos perdido, pero no se perdió, yo lo tomo positivo”, señaló el volante ofensivo del equipo que dirige Gustavo Coleoni, en diálogo con EL LIBERAL.

Más allá de que al “Calamar” le basta con un empate como local para meterse en las semifinales del reducido de la B Nacional, el “Gato” cree que Platense saldrá a buscar el partido. “Creo que allá va a ser un partido abierto, ellos van a salir a buscarlo y nosotros, con lo fuerte que somos de mitad de cancha para adelante, creo que vamos a tener más espacios y ahí la pelota va a entrar”, se esperanzó Luján.

“Allá va a ser otro partido, nos van a dar más espacios y hay que saberlos aprovechar. Pienso que allá van a salir a buscar, no creo que ellos se quieran quedar con el empate. Y nosotros también lo vamos a salir a buscar, pero va a cambiar muchísimo el partido. Hay que meterle todas las ganas esta semana, trabajar para el otro fin de semana hacer las cosas bien y poderla embocar. El 1 a 0 nos favorece y yo creo que nosotros un gol vamos a hacer”, agregó.

Luján jugó muchas veces de carrilero y otras veces de media punta o punta. “Me siento cómodo en todos lados, a donde el técnico me ponga yo lo hago, no tengo ningún problema. El técnico ve que estoy haciendo mucho desgaste para atrás y creo que por eso me termina tirando de punta, para que no vuelva tanto. Pero como están las circunstancias en la que todos corremos, no te podés quedar parado”, comentó al respecto.

“No se perdió, el empate es positivo y allá le vamos a ganar, tengo toda la fe”, cerró.