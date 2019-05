Russo reemplazará a Maldonado en la revancha

07/05/2019 - 02:25 Deportivo

Güemes necesita revertir el 0-1 del primer partido de la serie de Cuartos de Final, ante Vélez de San Ramón si pretende continuar en carrera buscando el ascenso al Federal A. Pensando en ese objetivo, el plantel “azulgrana” entrenó ayer por la mañana, bajo la atenta mirada del entrenador Pablo Martel, donde se hizo hincapié en los trabajos tácticos y futbolísticos.

Para el partido revancha (se juega mañana desde las 22 en el estadio Arturo Jiya Miranda), el cuerpo técnico Gaucho está obligado a introducir una variante, teniendo en cuenta que el defensor central Néstor Maldonado fue expulsado en San Ramón.

Aunque el entrenador no confirmó la alineación titular, el que reemplazaría al mendocino sería Pablo Russo. Esta posibilidad surge porque el ex Chaco For Ever fue quien ocupó un lugar en la zaga central, en el entrenamiento de ayer. Russo conformó la dupla central junto a Elías Orellana.

Esa sería la única variante, aunque también podría producirse la vuelta del delantero Miguel Puntano, en lugar de Luis Leguizamón, cuestión que el cuerpo técnico evaluará hoy, cuando se realice el último entrenamiento.

En consecuencia, el probable equipo sería con Juan Mendonca; Nicolás Monje, Elías Orellana, Pablo Russo y Alejandro Montiel; César Montiglio, Emanuel Castro y Matías Ceballos; Raúl Zelaya; Claudio Vega y Luis Leguizamón.

En la Ida, Güemes cayó por la mínima ventaja y por eso mañana está obligado a ganar por diferencia de dos goles para avanzar a la semifinales, aunque lógicamente, superar por un gol al “Fortín” de San Ramón, le posibilitará llevar la definición a la tanda de penales.