Pablo Ávila pide por refuerzos en el “Albo”

07/05/2019 - 02:28 Deportivo

Tras la derrota en el clásico ante Sarmiento, uno de los entrenadores de Central Argentino, Pablo Ávila exigió el arribo de refuerzos para encarar la Copa Santiago y el Torneo Anual.

“Necesitamos volantes por afuera y de creación, lo sabe la dirigencia. Se acoplarán a los chicos del club, que siguen creciendo y varios de ellos, entraron bien al clásico”, marcó Ávila en diálogo con Abc Deportes.

“Es un torneo en el que tenemos que estar bien preparados, Sarmiento incorporó jugadores de jerarquía, nosotros no y eso se notó en la cancha. Del plantel que teníamos del Regional, se fueron seis o siete y no tienen reemplazantes todavía. Veníamos con la idea de hacer un buen partido y no se dio”, completó el entrenador del “Albo”.