07/05/2019 - 02:33 Deportivo

Leonardo Mainoldi volvió a la acción ante Argentino de Junín y aunque no pudo evitar la derrota, se mostró conforme por la mejoría que evidenció el equipo en el funcionamiento.

“El equipo hizo un buen trabajo, entregó todo. Hay partidos en los que uno puede ser crítico de que a lo mejor la actitud no fue la adecuada o no estuvimos concentrados o faltó algo, pero más allá de lo deportivo, entregamos todo. Nos quedamos sin un jugador importante por la expulsión de Jamelle (Hagins) en el tercer cuarto, pero el equipo siguió luchando. Lo terminamos perdiendo, pero lo podríamos haber ganado”, explicó el capitán en diálogo con EL LIBERAL.

“Cuando las cosas no van del todo bien, cuesta ganar los partidos que en otro momento, cuando estás en una dinámica positiva, a estos partidos los terminás ganando. Metés un par de tiros que no estaban en el libro y te llevás una victoria de una cancha muy complicada. No fue el caso. Nos está costando agarrar ritmo, confianza, empezar a estar todos enchufados. Hay cosas que hay que seguir mejorando y cambiar cuanto antes, porque quedan dos partidos y después arranca lo lindo que son los playoffs”, agregó el ala pívot santafesino.

Consultado por Jamelle Hagins, opinó: “No es fácil jugar la Liga Nacional. Jamelle llegó un día antes del partido con Bahía Blanca y ya estar en la cancha, con compañeros nuevos, no es para nada fácil. Ayer tuvo un gran trabajo. Cuando fue expulsado por la doble antideportiva lo sentimos mucho. Estaba haciendo un gran trabajo. Nos va a dar una mano grande. Se nota que entiende el juego y en tres días con el grupo se vieron cosas muy buenas. Hay que terminar de adaptarlo, de meterlo en el equipo, en el funcionamiento de los sistemas, pero yo creo que no va a haber ningún problema en hacerlo”.

Mainoldi también habló de su condición física. “Estoy contento por haber vuelto a jugar. No estar al margen del equipo, siempre es bueno. Uno quiere jugar y lo pasa muy mal cuando está afuera. Estoy bastante mejor, no al cien por cien ni mucho menos, pero mejor. Día a día me voy recuperando. Espero llegar de la mejor manera tanto al partido con Boca como con Olímpico y sobre todo al inicio de los playoffs, que ya realmente queda muy poco. Hay que incorporar al nuevo compañero y que el equipo llegue lo más sano y mejor anímicamente a la par más linda del torneo”, comentó entusiasmado.

Por último, insistió con la idea de que se podía ganar en Junín. “Anoche lo hubiésemos ganado en otro momento del equipo, pero bueno... Son cosas que pasan. Todos los equipos lo sufren en algún momento y nos tocó ahora. Tenemos que seguir trabajando, no queda otra”, concluyó.