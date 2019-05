Massa: “Voy a responderle a Macri por carta, que no cumplió con lo charlado”

07/05/2019 - 02:52 Política

Sergio Massa reiteró sus críticas a cómo se manejó el Gobierno nacional con esta propuesta de diálogo a la oposición, para generar certidumbre institucional y dar una señal a los mercados y al mundo.

En tal sentido, dejó entrever que no asistirá por el momento a un llamado porque la Casa Rosada “no fijó convocatoria, sólo envió una carta de buenas intenciones”, y que no hay “sinceridad”, en la convocatoria porque el Gobierno no reconoce “el fracaso” de su gestión.

Así lo reflejó en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL en la que anticipó que tras recibir la carta del presidente Mauricio Macri convocándolo a sumarse a un acuerdos de diez puntos básicos, le responderá por carta. De esta manera, seguiría el camino de Cristina Fernández de Kirchner (rechazando la propuesta de los 10 puntos) y de Roberto Lavagna, quienes también contestarían al mandatario con otra misiva.

“Voy a responder por carta, cómo él mandó la invitación, planteando además, que no cumplió con lo charlado porque no fija convocatoria, solo una carta de buenas intenciones”, manifestó el precandidato presidencial de Alternativa Federal.

Sobre la conversación que mantuvo con el jefe de Estado, contó. “Fue una charla seria, (Macri) me dijo que consideraba que el esfuerzo que habían hecho no era un fracaso, yo le dije que para mí sí, que si a los jubilados les iba mal, a las pymes les iba mal, a los comerciantes les iba mal, si hay 200 mil empresas en crisis, estamos frente a un fracaso del gobierno”.

Continuando sus cuestionamientos al contenido de la carta del Presidente, remarcó que “un acuerdo no es un decálogo de buenas intenciones ni un marketing electoral”.

Además, puso reparos a los 10 puntos que plantea el gobierno, para buscar consensos y planteó que “es imprescindible que la educación, el empleo, la emergencia de las pymes, que los jubilados, estén dentro del ámbito de discusión de este acuerdo de transición y que no pueden faltar en la mesa”.

A pesar de las críticas, se mostró predispuesto al diálogo: “El diálogo es un instrumento que en política nunca hay que agotar, pero el diálogo tiene que ser sincero. Y el error con esta carta que envió el Presidente, es no reconocer el fracaso del Gobierno”.

Por otra parte, consultado sobre la propuesta de Martín Lousteau y del gobernador radical Alfredo Cornejo de sumarlo junto a otros dirigentes como Roberto Lavagna, para ampliar la base de Cambiemos, Massa fue tajante: “No hay ninguna chance de que electoralmente hagamos lo mismo que Macri” y recalcó que “Argentina ha fracasado con Cambiemos”.

“Lo único que hizo fue destruir a la clase media, a los jubilados, a clase trabajadora; y nosotros creemos en la producción y el trabajo como motores del desarrollo argentino y la educación como instrumento para la generación de movilidad social ascendente y en una Argentina que en lugar de pedirle prestado al mundo, le venda al mundo trabajo argentino”, amplió sobre la visión que tiene para el país.

Al respecto, recalcó: “Queremos darle una alternativa a los argentinos. No somos antagónicos, somos complementarios. Queremos otro gobierno ante el fracaso de Macri”.