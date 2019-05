FÚNEBRES | 7 de mayo de 2019

07/05/2019 - 02:59 Funebres

FALLECIMIENTOS

María Virginia Pérez (Loreto)

Juan José Llugdar

Jorge Daniel Martínez (La Banda)

Norma Beatriz Corvalán de Castillo

Facundo del Valle Lizardo

Mercedes Anselma Palacio

Francisco Enrique Díaz

Ana Lía Paz Saavedra de Rezola

Juan Fortunato Barrera

Miguel Ángel Vázquez (La Banda)

Sepelios Participaciones

ARAGÓN, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Personal de matafuegos Rojo participan con dolor del fallecimiento del padre de nuestro compañero Mirko.

ARAGÓN, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Elvira, Pety, Norma, Nelli y Eri Galván, su esposa e hijas participan con dolor la partida de nuestro amigo y vecino de Tintina de toda la vida, y acompañan a sus hermanos e hijos en estos momentos.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su esposa: Josefina, sus hijos: Matia, Rocío, Lorenzo y Santino, sus hnas.: Marcela y Cristina, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus entrañables amigos: Dra. María Gabriela Torres y Dr. Mario Turbay, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio Parque de La Paz.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus amigos : Augusto Vidarte y Carolina Montenegro, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio Parque de La Paz.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus compañeros de Alerta Banda,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el consuelo para su familia.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus compañeros del equipo USAR Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio Parque de La Paz.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus compañeros de Alerta Banda: Fredy Carate, Carolina Montenegro, Sara Infante y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus compañeros de Pretor Security participan con profundo dolor su pronta partida, rogamos oraciones en su memoria.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Emilio Sawczuk participa con dolor su pronta partida y ruega oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE CASTILLO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus hijos Soledad, Patricia, Mario, Pancho, Coco, Taca, h. político Walter, Cintia, Alejandro, Yesica, nietos Exequiel, Rodrigo, Brenda, Martina, Antonela, Siomara, Santino, su papa Jerónimo Corvalan y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio vuelta la barranca SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CUELLO DE VIDARTE, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Dr. Juan Carlos Gerbino y Margarita Canaletich y familias de sus hijos Paula Andrea y Fernando Martin Gerbino participan con mucha tristeza del fallecimiento de Nora Cuello acompañamos a flia. del Dr. Eduardo Vidarte en este difícil momento.

CUELLO DE VIDARTE, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Eugenio Ongare y familia Julio Rodríguez e hijos y vecinos de la calle Urquiza y Avellaneda.

CUELLO DE VIDARTE, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Dr. Armando M. Jozami y familia participan con dolor el fallecimiento de la esposa del colega y amigo Dr. Eduardo Vidarte y la acompañan en este difícil momento momento.

CUELLO DE VIDARTE, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Marta Gerez Zanoni junto a sus hijos Milagros Agustín y Constanza Barcia, hijos políticos José Escobar, Jesica López y Martín Fourcaus, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a su querida familia. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

CUELLO DE VIDARTE, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Dr. Eduardo V. Vidarte, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

CUELLO DE VIDARTE, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Dr. Santiago A. Santillán participa con pesar el fallecimiento de la esposa del Dr. Vidarte. Ruega una oración en su memoria.

CUELLO DE VIDARTE, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Graciela Martinez y sus hijos Matias y Luciana Romero Martinez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nora. Acompañan a sus hijos, esposo y demás familiares en tan dificil momento. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''.

CUELLO DE VIDARTE, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Los compañeros de su hija Paola, Directivos, Docentes y Personal de la Escuela Nº 127 Mariano Moreno de La Banda, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en esta Ciudad.

DÍAZ, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su esposa: Roxana, sus hijos: Daniela, Gabriela, Belén, Gabriel, Gonzalo y Yesica, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 17 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Avda. Aguirre Sud 990 B. Primera Junta. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LIZARDO, FACUNDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus sobrinos Jorge, Carlos, Florencia, Roxana, Carolina, su cuñada Rosa Acuña y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio PARQUE DE LA PAZ SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LLUGDAR, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/19|. Su esposa Dora Lidia Landriel, sus hijos Ana(Carina), Juan José(pepo), y María Victoria, sus nietos, Angelita, Alejandra, Maximiliano, Agustín, Ignacio, Santiago y Valentina, bisnietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LLUGDAR, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/19|. La comunidad educativa del Colegio Secundario "Ing. Jorge Newbery", acompaña a la Profesora Ana Olimpia Llugdar, por el fallecimiento de su padre. Eleva oraciones en su memoria.

LLUGDAR, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/19|. La empresa Radio Taxi Madre de Ciudades SRL, gerencia, administracion y empleados, expresan su pesar y acompañan a la familia en la partida de Juan Jose Llugdar.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Graciela de Karam; Olga Nassif de Salice y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Mochi y acompañan a sus hijas Alejandra y Norita en estos momentos de pesar.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. María Rosa Córdoba, sus hijos Daniel, Gustavo, Mariano y Verónica con sus respectivas flias. participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida prima Mochi y desean resignación a sus hijas Alejandra y Nora y a la querida prima Gungui.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Mochy descansa en la Casa del Padre. Celsa Soriano de Díaz participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su querida ex alumna Alejandra en estos tristes momentos.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Luchy de Lucatelli, fundadora de A.L.C.O. Santiago del Estero (La Merced) Anguy Ramendo, Tuty Japaze y demás integrantes participan el fallecimiento de la querida Mochy, persona que nos contagio su afabilidad y generosidad y hacen extensivas sus condolencias a la familia.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Mochi tu vida fue un apostolado de piedad sólida.Descanso en paz''. Amparo Zanoni de Caputo, Virginia de Zanoni, Nelly Z. de Volpatti, Teresa Zanoni de Giannoni, Mario Ernesto Zanoni y sus respectivas familias, acompañan a sus hijas, sobrinos y a Gungui, en el dolor por la desparición física de Mochi.

PALACIO, MERCEDES ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus sobrinos Freddy, Daniel, Diego y sus respetivas familias sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PALACIO, MERCEDES ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Norma de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Curro, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad y sus nietos Benjamín, Lucila, Victoria, Emilia, Malena, Federico, Alejandro y Lautaro participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

PALACIO, MERCEDES ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. La honorable comisión directiva de la asociación Atlética Quimsa participa con dolor el fallecimiento de la Sra. Mercedes Anselma , tía de Daniel Palacios , Alfredo Palacios integrantes de la HCD y intendente de cancha de nuestra institución. Ruegan una oración en su memoria.

PALACIO, MERCEDES ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. La Asociación A. Quimsa, empleados, distintas disciplinas del club: Vóley, Cesto, Patín, basquetbol local, escuela de Mini Basquet, plantel profesional Liga Nacional, plantel de Liga Femenina, básquet femenino local, otras disciplinas) participan y acompañan en este momento a Fredy Palacios y rogando por el eterno descanso de su querida tía.

PALACIO, MERCEDES ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus compañeros de A. A. Quimsa: Graciela, Manuel, Claudio, Melli, Omar, Gustavo, Daniel, Jorge y Carlos acompañan a Fredy y familia en estos momentos y ruegan una oración en su memoria. " Que brille para ella la luz que no tiene fin".

PALACIO, MERCEDES ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Gerardo Montenegro, su esposa MaríaTeresita Sciolla, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PALACIO, MERCEDES ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus vecinos de siempre María Teresita Sciolla, Cofa, Siria y José Sciolla participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la flia. en tan doloroso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

PALACIO, MERCEDES ANSELMA (Chili) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus vecinos y amigos la despiden con mucho dolor, porque fue buena persona, útil y servicial con que orgullo lucia su uniforme de enfermera siempre con una sonrisa y un aliciente para sus pacientes. Flias. Diaz, Veliz, Llugdar, Sciolla, Montenegro, Brun Gauna, Rina, Afur, Miranda, Secco, Merletti y España. Le pedimos al Señor que con su infinita misericordia la colme de bendiciones y le de el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus hijos, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz, donde son velados. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus hijos Luis Alberto Rezola y Patricia Passarell, sus nietos María Elisa y Augusto Montes de Oca; Ana Paticia y Álvaro Montes de Oca, Juan Luis, sus bisnietos Manuel y Santiago Montes de Oca participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus sobrinos Luis Gonzalo, Patricia y Jorge Rodolfo Paz Asensio y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su prima Anamaría Cheeín de Bruna, sus hijos Darío, Adrián y sus respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento. Acompañan a Analía, Luis Alberto y Guillermo y ruegan oraciones en su querida memoria. Que el Señor le conceda la paz.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA ( Da. NENA ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge Llaya y Mariano Gubaira, y sus nietos, part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Graciela Alberdi y Jorge Luis Feijoo junto a sus hijos María Lourdes, Celina María, María Victoria y Jorge Luis, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana Berdaguer con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Marta Danela de Rufino, sus hijos Gabriela y Luis Hernández; María y Miguel Tejera; Nicolás y Belén Castiglione y sus nietos la despiden con gran cariño sabiendo que estarás con tu querido Negro. Descansa en paz.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Silvia Méndez Castiglione, José A. Ortiz e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. La sede Jujuy de la Universidad Católica de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del vicerrector administrativo de la UCSE. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus vecinos Luciano Franz y su esposa Rosa Aidé participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Zunilde Pinto de Fonzo, sus hijos Exequiel y Carolina, Marcelo y María José y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Santiago Exequiel Fonzo Pinto, Carolina Falappa, sus hijos Santiago y Gonzalo participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Rafael Luna Arredondo, Susana Aiquel y sus hijos acompañan a su familia con mucho cariño.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Amigos y compañeros Promo 1970 de la Escuela Normal acompañan a su hija Ana Lía por el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Teresita Cheeín de Ventimiglia, sus hijos Andrés, Patricia y Joaquín y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus seres queridos en estos momentos de tristeza y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Recuerdo una de las últimas conversaciones con ella. Me dijo: "No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos. Quiere lo que Dios quiere. Piérdete confiada y ciegamente en ese Dios que te quiere para sí". Feliz de vos que ya estás con Él. Porota Castiglione de Álvarez Valdés, sus hijos: Ariel, Luis, Benjamín, Alejandro y Diego.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María Leonor Hallak, Luisa Hallak de Retondo, Carla V. Romano Hallak, despiden a la Sra. Lía con cariño y acompañan a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. La promoción 70 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Ana Lía Rezola de Castiglione. Ruegan oracines en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Clara, Rocío e Inés Alfaro participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Ana Lía Rezola de Castiglione y ruegan una oración en su memoria

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria, sus hijos Javier y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Gustavo Mariano Paz (h), María Fernanda Barbesino, sus hijos Gustavo y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Luis E. López y Gloria Cárdenas participan con sumo pesar su fallecimiento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ing. Sergio Gómez Molina, su Sra. Liliana, sus hijos Constanza, Sergio, Huerto, Lucas y Nicolás e hijo pol. Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos Maria Josefina y Livio Yocca, Eduardo y María José Fornasari y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. "Quien paso por nuestra vida y dejo luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Nosotras, tus amigas franciscanas, no sabes el dolor que sentimos por tu inesperada partida donde te encontraras con Jesús y tu adorado Negro. Recordaremos siempre los momentos compartidos y despedimos a la querida amiga con profunda tristeza pero con la esperanza del reencuentro, consuelo para la flia. y oraciones. Ilda Alcaraz de Guzmán, Mirta de Jerez, Dorita de Cavallotti y Chocha Marnero.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María de los Ángeles Platas de Mayuli, sus hijos María de los Ángeles, Aldo, Silvina y Daniel Isa participan con profundo dolor su fallecimiento

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María Angélica y Aníbal Aguirre, sus hijos Leonor, Santiago y Juan José y sus nietas Consuelo y Amparo participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María Josefina Paz Saavedra de Rodríguez participa con dolor el fallecimiento de su hermana mayor. Sus restos serán inhumados en el Parque de la Paz hoy a las 10.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Julio César Rodríguez, su esposa María Silvia Cazzanipa e hijos Nicolás, Julieta y María de la Paz participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Parque de la Paz hoy a las 10.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María Adela Argüello de Soria Vildósola y sus hijos María Alejandra, Carlos Enrique, Mariano y Federico José participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Claudia Cavallotti y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Luis Alberto en este momento de dolor.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Clara R. Barthe, sus hijos Juan Manuel y Gabriela; Pablo y Marcela; Julio y Jorgelina y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Nena. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Graciela Alberdi y Jorge Luis Feijóo junto a sus hijos María Lourdes, Celina María, María Victoria y Jorge Luis, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Anita Castiglione y sus hijos Ale, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca y Mario Fornés participan su fallecimiento y acompañan con cariño a hijos, nietos y bisnietos.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Inés Castiglione y Carlos Toia participan su fallecimiento y acompañan a hijos, nietos y bisnietos.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Memé y Marta Martin y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan en la oración a sus queridos hijos Guillermo y Emita.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ignacio Castiglione y Sonia Mejail; María del Carmen, Fernando, Ana Cecilia, Agustín y José Ignacio Lugones Castiglione; Inés y Carlos Toia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a hijos, nietos y bisnietos.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su consuegra Neptali Norry y sus hijas Jade y Ramón y Carla lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en el dolor a Luis y familia

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Carmen Cornet y Hernán Funes de la Vega, sus hijos y respectivas flias. acompañan en el dolor a sus hijos y ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Francisco David y su esposa Silvia Ábalos Reynoso, sus hijos Francisco y Agustín David Ábalos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en este triste momento,

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Hilda Filippa Duran participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Rodolfo Raúl Soria y su esposa María Fernanda Muratore participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Guillermo y Ema y demás familiares en este momento de dolor.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María Cerro de Ábalos, Cecilia López, Belén Centeno, Carlos Gutierrez participan con dolor su fallecimiento al Cr. Luis Rezola y flia. en este difícil momento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Néstor Noriega, María Cecilia Meossi, sus hijos Diego e Inés, Valentín y Sofía, Gastón y Eugenia, Benjamín y Natalia y Micaela participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Beatriz Meossi de Cáceresy sus hijos Carlitos, Luis, Augusto y María y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Ana Lía y la acompañan junto a su familia.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Eduardo Cosci, Alicia Freytes y sus hijos Diego, Edu y familia lamentan su fallecimiento y acompañan en estos tristes momentos a sus hijos y demás familiares.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. C.P.N. Antonio Canllo(a) participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Beatriz Tomatis, sus hijos Manuel Ignacio Führ y María Lourdes Lezana, Ernesto Führ y María Antonella Dorigón y Federico Führ y Laura Gómez despiden a la querida Sra. Nena con color y acompañan a su familia en tan difícil momento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Amelia Tomatis y sus hijos José y Luis participan con gran dolor el fallecimiento de Nena de Rezola. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Marta Chamas de Llapur y sus hijos participan con pesar el fallecimiento de la querida Nena, colega y amiga. Acompañan a sus hijos en el dolor con especial afecto.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Sgo. del Estero acompaña al Cr. Luis Rezola y flia. en este momento de dolor, en la certeza de la vida que se transforma en el amor de Dios. Decana, secretaria, coordinadores, técnicos y docentes ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Edmundo A. Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos Milena, María Silvia y Carlos; María Laura y Julio participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho amor a la familia. Elevan oraciones en su memoria

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Griselda Cremaschi y Leo Julián despiden a su vecina y amiga; Marcelo Martinez y su esposa Celia Julián "Celita" como la llamaba ella despide con profundo pesar a su maestra de primer grado. Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Diana Belaustegui, Loly Suarez, Mario Coronel y Jorge Sandez despiden con tristeza a "Doña Nena" y acompañan a sus estimados hijos, nietos y bisnietos en estos momentos de dolor.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Consejo Académico, decana y vicedecano, cuerpo docente y personal administrativo de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. vicerector de administración Cr. Luis Rezola. Ruegan una oración en su memoria y piden por el descanso de su alma.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Consejo de Facultad, decano, secrataría, director de carrera, personal docente, nodocente y alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Sgo. del Estero participa el fallecimiento de la Sra. madre del Cr. Luis Rezola, vicerector de administración de la UCSE.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Consejo de la Facultad, decana, secretaría, direcotres de carrera, personal docente, nodocente y alumnos de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Sgo. del Estero participan el fallecimiento de la Sra. madre del Cr. Luis Rezola, vicerector de administración de la UCSE.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Consejo de Conducción del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del presidente de ACUCSE, Cr. Luis Rezola. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. La comunidad educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participa del fallecimiento de la madre del presidente de ACUCSE Cr. Luis Rezola. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Rodolfo Améstegui, su esposa Lola Monti y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Personal de ACUCSE, Luky, Noemí, Irma, Cristina y Maiti participan el fallecimiento de la madre del Cr. Luis Rezola y acompañan a él y su familia en este triste momento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Luisa María Romero y Facundo Jorge participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Comisión Ejecutiva de ACUCSE hace llegar sus condolencias a su presidente Cr. Luis Rezola por el fallecimiento de su madre y lo acompañan en este doloroso momento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Los socios del Rotary Club "Francisco de Aguirre" y las damas de su Rueda de la Amistad participan con gran pena el fallecimiento de la Sra. madre de Ana Lía Rezola de Castiglione y José Luis Castiglione a quienes acompañan con afecto en este difícil momento de dolor.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María Pía Billoni y Leandro Dorao participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Guillermo y Luis. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. CPN. Eduardo Diví, Rosana Josefina Montenegro y sus hijos Sol, Rocio, Valentina, Valentín y Jeremías participan con pesar su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Cesar Antonino Montenegro y María Josefina Zucal participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Los vecinos, personal y administración del Consorcio Edificio Nuestra Señora del Carmen participan con dolor el fallecimiento de la querida vecina y amiga Sra. Nena. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Elena Yoles y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hijos con sus oraciones.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ángel Guardo, su esposa Martina y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. José Elías y familia participan con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor y la oración.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y sus hijos: Nadia, Joaquín y María Pía participan su fallecimiento, acompañando fraternalmente a Guillermo, Emita y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Cristina, Roxana, Georgina y Gustavo Tarchini Castiglione y sus respectivas familias acompañan a sus familiares en este momento de pesar

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. C.P.N.Francisco José Lami Hernández y su esposa C.P.N. Emilia Susnjar de Lami Hernández, sus hijos Francisco y Florencia Boucard , María Emilia y José Milet, José Antonio Lami Hernández acompañan a sus hijos y nietos en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Los compañeros de Oficina de Asesores de su hijo Guillermo: Susana Montenegro, Sarita Salido, Claudia Zemán, Karina Uequín, Marta Camuñas, Florencia Dargoltz, M.Laura Scarazzini, Inés Avila, Jorgelina Toscano, Mariana Bonacina, Alejandra Eleán, M. Laura Tiberti, Daniel Karam, Nano Santucho, Buky García Olivera, Pablo Atía, Ricardo Pérez Neme, Eugenio Hamman, Alejandro Concha, Fabián Ponce, Remo Terzano, Armando Manzur y Néstor Zurita, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Marcelina y Nelly Inés Marnero participan con profundo dolor su fallecimiento y se unen en la oración de sus hijos, nietos y demás familiares para rogar por su eterno descanso. ¡Ana Lía querida, descansa en paz!

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Karina Uequín y su hija Julieta Soria participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Guillermo. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Rodolfo Uequín y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Promoción 1948 Maestros Nacionales de la Escuela Normal de Profesores "Manuel Belgrano" participan con profunda trsiteza su fallecimiento. Acompañan en el dolor a sus amados hijos, nietos, bisnietos y fliares. Elevan oraciones al Señor, la reciba en sus brazos con gran amor y paz.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Norma Yolanda Salazar de Fiad y sus hijos Adriana, José Ricardo, Luis Eduardo y Claudia Fiad participamos con dolor su partida al encuentro del Señor y sus seres amados. Acompañamos la angustia de sus hijos Guillermo, Luis, Ana Lía, hermana Chiqui, sobrinos, nietos, bisnietos, amigos y demás fliares. ¡ Nena Paz, como siempre te nombramos, ya estás en la gloria de Dios y compartes con tu amado Rezola, amor, esperanza y paz celestial !

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

CUELLO DE VIDARTE, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Negro y flia; Nony Paz, Ramón y flia; Eguy y flia; Dany y Ana; Olga Bruno, Julio Rodríguez, Coco, Amanda y flia acompañan a Daniel y familia por la irreparable pérdida de su esposa. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus padres: Edgardo y Edit, y primos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en en cement. Jardin del Sol. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus abuelos Héctor, Marta sus tíos Marilyn, Beatriz ,Marcos, Cristina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su tío Miguel Carate e hijos.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Hoy la tierra llora tu partida y el cielo gana un ángel más. Siempre estarás en nuestro corazón. Compañeras de su mamá Edith del Jardín de infantes Nº 142 " Divino Niño Jesús" acompañan en este momento a sus papá. Sus restos fueron sepultados a las 18 hs en cemet. Jardín del Sol.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Aunque que el tiempo en esta tierra fue breve, fue suficiente para grabar tu recuerdo en mi alma y corazón , te llevo por siempre en mi ser!. Descansa en paz angelito, tu seño Claudia Castillo, sus hijos César y Nicolás Lafargue acompañan a sus papás en este triste momento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su papá Edgardo y hermana Rocio participan en su partida.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su tio Dante Carate y flia.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Participan con profundo dolor la familia Navarrete con la partida de Jorge Daniel. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Los compañeros de su mamá, Edith Cura, Directivos, Docentes y personal de la Escuela Nº 127 Mariano Moreno de La Banda, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueon inhumados en esta Ciudad.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. 'Señor ya está ante tí, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno''. Su madrina Ester Morales y sus primas en el afecto Silvina Y Mariela Baumann y flias y Marina Morales, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su esposa Amancia Chazarreta, sus hijos Ale y Ramiro, su mamá Simeona Coria y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 15 horas en el cementerio los Quiroga Cob. Norcen.SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARRERA, JUAN FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/19|. Los compañeros de trabajo y amigos de la Unidad Fiscal de Frías, acompañan en el sentimiento a Daniel Miguel Barrera y familia en tan dificil momento por el fallecimiento de su padre, rogando al Altísimo una pronta resignación y consuelo.

CHAPARRO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/19|. Vivió y amó sin detener el tiempo...porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Padres y alumnos de 1º año A del ISIL acompañan a la docente Nancy Toloza en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, PEDRO GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. El personal directivo, docentes y de maestranza de la Esc 1013 Medalla Milagrosa, Jardín de Infantes anexo 222 Shunko y comunidad educativa participan su fallecimiento

Invitación a Misa

LEIVA DE ROLDÁN, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/12|. "Amor, cariño, apego, ternura, dignidad, honor, perdón, caridad, pasión, solidaridad, luz, templanza, bien, sacrificio, verdad...Todas estas palabras y quizá muchas más sólo se acercan a lo que sos y significas en nuestras vidas. Dichosos somos por ser tu familia. Dios, ahí tienes a mi madre ahora es tuya. A muy grande amiga y devota ahí tienes Virgen del Valle. Su esposo Guido E. Roldán, sus hijos Enrique y Lidia del Valle (Nena), su hermano Ramón Rosa Leiva, sus hijos, amigos Hugo Castelli, José Luis Beltrán, Claudia y Juan Chazarreta. Sus hijos mascotas, Bonito, Negra, Espanto y Serapio. Al cumplirse siete años de su partida se invita a la misa a realizarse en Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

SILVA, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Mi amor te extrañamos tanto en cada lugar, en cada momento están todos tus recuerdos. Tu sonrisa, tus palabras, tu amor, tu bondad y tu cariño, son las mejores enseñanzas de vida para todos los que quedamos aquí. Siempre vivirás en nuestros corazones. Su mamá Stella, sus hermanos Noelia, Pablo y Tato, su ahijada Sofía, cuñados, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs Pquia. La Inmaculada, al cumplirse 6 meses de su partida. Se ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, FIDEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. "La muerte se ha llevado tu cuerpo, pero nunca nos olvidaremos de la persona que nos brindo tanto de si. Siempre estarás en nuestros recuerdos y en nuestros corazones". Su esposa, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 19.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse un mes de su partida hacia la casa celestial.

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. "Que el Señor la tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Miguel, su hermana política Gabi, sus sobrinos Luca y Marco, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apostol.

Recordatorios

VELÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Querido, yo sé que vos estás esperando este recordatorio como todos los años, hoy se cumplen 14 años de tu partida al reino de los cielos gozando la gloria de Dios. Por todo lo que fuiste en vida, esposo, padre y abuelo ejemplar, protector, siempre pendiente de tu familia. Mi amor "fuimos uno" y lo seguiremos siendo, nuestro amor no tendrá barreras, seguirás existiendo en la tierra y en el cielo. Alberto, no estás físicamente, pero sí espiritualmente en todo momento, acompañándome en mi soledad y ser mi luz en la oscuridad. A pesar de los años que pasaron, no puedo superar tu ausencia, porque fuiste el pilar fundamental de mi vida. Le imploro a Dios y a la Madre María que me dé fuerzas, por mis 78 años y mis problemas de salud, por nuestros dos hijos y tres nietos que fueron tu adoración y que todavía me necesitan. Espero que algún día nos encontremos para estar juntos para siempre y decirte que te amo. Tu esposa Angélica.