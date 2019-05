La conmovedora historia de Constanza, la trans lesbiana que ganó $300.000

07/05/2019 - 11:36 Pura Vida

El nuevo programa que conduce Santiago del Moro, llamado "¿Quién quiere ser millonario?" se llevó buen parte del rating anoche, cuando una participante trans lesbiana se presentó para contar su terrible historia de vida y se retiró llevándose 300.000 pesos.

Se trata de Constanza Dolores, una mujer trans de 55 años que nació en Alemania y que actualmente reside en Lomas del Mirador. "Soy trans lesbiana. No me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Siempre tuve novias, hasta los 38 años. El gran amor de mi vida fue una mujer, pero no la voy a mencionar", dijo tras interactuar un poco con Santiago del Moro.

Luego contó que siempre se percibió como mujer y que eso lo llevo a vivir un calvario en su casa: "Mi reconocimiento como mujer es de toda la vida. Cuando era chica, se jugaba al médico, en el que nenes y nenas nos revisábamos. Teníamos estetoscopios y esas cosas. Yo fui a jugar con una vecinita y un vecinito, y, hasta ese momento, sabía que éramos dos nenas y un nene. El nene era el otro", dijo.

"Yo nunca me reconocí como varón. Jamás. Así que fuimos a hacer el juego y en el transcurso dije: '¿Yo tengo lo mismo que el nene? ¡Si soy nena yo! ¿Cómo es esto?'. Me quedó la duda y tuve la mala idea de ir a preguntarle a mi viejo, que de un bife me hizo volar dos metros".

Constanza dijo que desde entonces soportaba castigos todas las noches "con cualquier excusa" y que recién puedo hacer su transición como mujer en el año 2009, cuando falleció su mamá. "Pensé `ya no lastimo más a nadie, no perjudico a nadie. Ahora voy a ser yo, la verdadera´", narró.

Sin embargo, dijo que todavía padece mucha discriminación "Me gritan de todo. Pasan en los autos y me hacen alusión a mujeres trans que han aparecido en televisión y han desaparecido en muy poco tiempo. Todo con tono ofensivo. O me pasa de estar así vestida y que venga uno y me diga: 'Flaco'".

Constanza, que estudia en el profesorado de Historia, contó también que desde que se viste como mujer, no logra conseguir trabajo: "No importa el currículum que tenga. Te miran de pies a cabeza y, cuando te diste vuelta, lo tiraron a la basura. En estos diez años, no te voy a mentir, fui a mil lugares a buscar trabajo. En uno me tomaron y me echaron en menos de una hora".

Tras conmover con su historia de vida y superación, se retiró del programa ganando $300.000.