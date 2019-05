Oscar Parrilli no descartó que Cristina Kirchner se junte con Mauricio Macri: "Ella nunca se ha negado a hablar"

07/05/2019 - 13:11 Política

“Cristina siempre ha hablado con todo el mundo. No descarto que se junte a hablar con Macri, ¿cuándo se ha negado a hablar?”, aseguró el ex Secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, refiriéndose a la convocatoria del Gobierno a Cristina Fernández de Kirchner.

Parrilli fue crítico de la convocatoria, de todos modos, que incluye también a otros sectores de la oposición. “A Cristina le llegó una carta, que es la que se ha divulgado: ‘Sería conveniente que usted opine’, le dicen. Ella opinará cuando crea que tenga que opinar”, sentenció en diálogo con El Destape Radio.

En términos generales, Parrilli fue muy crítico del acuerdo que está tratando de gestar el Gobierno, y sobre todo de la forma en la que Cristina fue convocada. “No está muy claro: mandan una carta donde le piden a Cristina que opine, después no dicen si la invitan o no, si va a haber una reunión. No está muy claro lo que quieren”, aseguró.

“Parece que ahora les agarró miedo: primero iba a ser una invitación, después fue una carta. Es una estrategia más para distraer de la crisis. Quieren arrastrar a todos a su plan desastroso de gobierno”, siguió criticando Parrilli.