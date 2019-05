Calu Rivero se mete en un mundo de hombres rudos

07/05/2019 - 20:55 Pura Vida

Calu Rivero es la protagonista femenina de “El sonido de los tulipanes”, un thriller policial y político de Alberto Maslíah, en la que interpreta un personaje esencial aunque con perfiles a descubrir, en la que está rodeada de actores como Pablo Rago, Roberto Carnaghi, Gerardo Romano y Gustavo Garzón.

“El ofrecimiento de hacer esta película me había llegado hace tres años, cuando era más chica y mis planes eran otros -dijo Rivero-, pero finalmente reapareció Alberto (Maslíah) y nos pusimos a trabajar con todas nuestras energías, creyendo en un producto que está lleno de la realidad del país”.

El filme, que se estrena este jueves en salas argentinas, ubica su acción en la crisis del 2001 y se centra en un periodista neurótico con dificultades para comunicarse con su padre (Carnaghi), su jefa y amante (Bernarda Pagés), que frente a la muerte violenta del primero, se encuentra en medio de misteriosos poderes contra los que deberá entrar en pugna.

¿Qué te atrajo de la historia y tu personaje?

La historia es atrapante y mi personaje está lleno de misterio, no se sabe de dónde sale y por qué está metida en medio de todo eso. Me gusta que sea una mujer fuerte que pueda desarrollarse en ese mundo lleno de hombres rudos, en ese ambiente tan sinuoso y oscuro.

¿Cómo trabajaste el papel de Carolina, tuviste algún tipo de “coach”?

No, simplemente lo trabajamos con el director. Alberto es una persona muy contenedora, que sabe buscarle la esencia a los personajes y en este caso trabajamos todo el “afuera”, todo lo que no se ve ni se sabe de Carolina, quién es, de dónde viene, algo que no se le muestra al espectador. Creo que el misterio de su presencia allí forma parte de lo atractivo.

A partir del movimiento Actrices Argentinas y el feminismo en particular, ¿creés que cambió el concepto de la mujer entre los actores y directores?

Creo que todo cambió mucho, en los guiones veo que se están exigiendo menos desnudos y los actores varones ya son más cuidadosos en las escenas de cama, ya no recurren a los besos salvajes, como sucedía hasta hace poco. Durante mucho tiempo se abusó del cuerpo de las mujeres en el cine y la televisión, estaba naturalizado que las actrices se desnudaran por cualquier motivo.

Quienes trabajan tantas horas en televisión, como es tu caso de protagonista en “Campanas en la noche”, ¿cómo ves tu relación con el afuera, con la historia, con el país?

Que yo esté tanto tiempo grabando una novela no quiere decir que sea indiferente a lo que les sucede a los demás. Sé que estamos viviendo una situación muy dramática en lo social y a mí no me gusta estar desconectada. Yo leo muchos libros de filosofía y trato de compartirlos con otras actrices y amigas, para no perder de vista la realidad.

¿Leés algún autor en especial, tenés algún maestro o guía?

No, filosofía en general.

¿Cómo ves en general el medio artístico actual?

Lo veo más abierto, menos prejuicioso. Antes podía haber mucha burla acerca de las personas distintas, pero ahora si hay que darle trabajo a alguna persona “trans”, se lo da sin problemas. Es bueno que se empiece a respetar a los que son distintos.