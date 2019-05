Bigliardi otra vez en el cine luego de su protagónico con Siciliani

07/05/2019 - 21:02 Pura Vida

El actor Esteban Bigliardi se ha convertido desde el 2007 en sinónimo de cine independiente argentino, y esta vez lo confirma interpretando a uno de los personajes centrales de “Muere monstruo, muere”, el relato fantástico de Alejandro Fadel, que tras su paso por Cannes y Mar del Plata comenzará a ser proyectado en las salas de cine de la Argentina.

Bigliardi es conocido por sus trabajos con cineastas como Alejo Moguillansky, Santiago Mitre, Rafael Filippelli, Rodrigo Moreno, Martín Rejtman, Lisandro Alonso, y ahora Fadel.

Y en televisión le llegó el protagónico junto a Griselda Siciliani, en el unitario de Telefé, “Morir de amor”.

La historia con la que llegará esta semana a la pantalla grande está ambientada en un pueblo perdido cercano a la cordillera, donde se cometen crímenes sangrientos que son atribuidos a David, personaje que compone Bigliardi, quien intenta explicar que en verdad son perpetrados por un ser monstruoso y poderoso, de origen desconocido.

¿Cómo es ese David?

El personaje y su papel en la película iba a ser el de un sujeto con alucinaciones que son y no son, porque no sabemos si lo que ocurre en la película está en la mente de David, si él está lidiando con ese personaje monstruoso en su cabeza, o es algo real. Por ahí lo más difícil para hacerlo fueron los textos que me tocaron interpretar, inspirados en entrevistas a psicóticos que hablaban bastante crípticamente sobre los laberintos de sus mentes.

¿Cuáles fueron los referentes?

Entrevistas entre pacientes psiquiátricos y médicos. Fue respetar esos textos y tratar de que no se tornen solemnes. En la película fue clave el vestuario y el tema físico. En un año bajé unos diez kilos. Se me veía muy flaco, con costillas marcadas, me dejé crecer la barba desprolija y el pelo. Hubo algo desde lo físico y los textos que me fue trayendo Alejandro. Hice visitas al Hospital Borda para ver a los internos, y empaparme de este mundo.

Hay algo también en el paisaje...

Lo que termino completando el personaje fue el lugar de rodaje, Mendoza en junio, en condiciones extremas de frío, de noche. Todo lo que uno ve en la película tiene que ver con el frío, la oscuridad y el barro. No es algo de puesta en escena sino es lo que había ahí, por lo cual también fue muy duro para todo el equipo, extenuante y en condiciones extremas. Nunca pasé tanto frío en mi vida, ni me agoté como esta vez.

¿Qué fue lo más oscuro?

Lo oscuro de este personaje es el mundo inaccesible de su psiquis. Es inaccesible para el afuera. En la entrevista que tiene con su terapeuta trata de encontrar ese vínculo, ese puente que haga que todas esas alucinaciones y laberintos, monstruos y fantasmas, tengan conexión con el afuera. El, a través del lenguaje, trata de articularlo pero se vuelve ilegible, un parloteo idiota.

¿Un universo propio?

El mundo oscuro es el de los rincones inaccesibles de su psiquis, que se corporiza en el afuera como un monstruo, en una situación sobrenatural que parecería tener más que ver con la mente de David que con la realidad.