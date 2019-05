D'Onofrio sobre “la chapita”: “Me parece tonto”

07/05/2019 - 22:19 Mundo River

Luego de que Boca ganara la Supercopa Argentina, se viralizó una imagen en la que se tapaba la placa de River. Rodolfo D'Onofrio, consultado al respecto, no tuvo reparos en dar su opinión sobre lo sucedido.

“La verdad que no lo puedo tomar por cierto, no puede valerme de un comentario o de una foto. Me parece sumamente tonto que a alguien se le pueda ocurrir tapar la realidad, me parece absurdo”, declaró.

Y agregó: “Si fuera cierto, no tiene que ver con la dirigencia de Boca, ni mucho menos. Alguno que pasó por ahí... Es darle trascendencia a lo que no tiene ninguna trascendencia”.

Vale recordar que tras ganar la Copa Argentina, en 2017, tanto el presidente del “Millonario” como el DT, Marcelo Gallardo, hicieron lo mismo con la chapita que tenía el escudo de Boca.