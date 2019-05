La sexta fecha arranca el viernes y se completa el sábado

07/05/2019 - 22:51 Semillero

La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, programó para este fin de semana la disputa de la sexta fecha del torneo denominado “Copa UPCN”, el cual se encuentra dividido en dos zonas.

La acción se abrirá el próximo viernes 10 de mayo, con el duelo entre Red Star y Olímpico, mientras que los restantes encuentros se jugarán un día después, es decir el sábado 11 de mayo.

El viernes a partir de las 19 en Junior y Premini, Red Star será anfitrión del Negro bandeño, en su estadio de calle Rivadavia, en el arranque de la jornada en al Zona A. Ambos equipos completarán sus duelos el sábado desde las 10, con los cotejos de Mini y U13 (11.30).

La Zona A tendrá el sábado estos otros cotejos: Huracán vs. Normal Banda, Colón vs. Atamisqui BBC, Contadores BBC vs. Independiente BBC, Nicolás Avellaneda vs. Quimsa Azul, Jorge Newbery vs. Almirante Brown (9,30 Premini, 10.30 Mini y 11.30 U13).

En tanto, la zona B se jugará el sábado con los siguientes partidos: Tiro Federal vs. Coronel Borges, Juventud BBC vs. Santiago Lawn Tennis Club (a las 11 Premini y a las 12 Mini), Villa Mercedes vs. Coronel Suárez, Defensores del Sud vs. Aguilas de Pozo Hondo y Belgrano vs. Fernández BBC.

En tanto, este domingo 12 de mayo cerrarán la jornada en Pozo Hondo. Aguilas recibirá a Coronel Suárez desde las 15 en Premini y a partir de las 16 en Mini.

Los resultados de la fecha en U13 fueron: Almirante Brown 23, Belgrano 46; Quimsa Azul 51, Jorge Newbery 73; Independiente BBC 90, Nicolás Avellaneda 24; Olímpico 78, Huracán 45 y Quimsa Rojo 66, Red Star 71.