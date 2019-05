El súperclásico se destaca en la 3ª fecha

07/05/2019 - 23:14 Semillero

El campeonato Apertura que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, para las divisiones inferiores volverá a tener acción el próximo sábado, cuando se ponga en juego la tercera fecha.

La misma debió disputarse el fin de semana pasado, pero las malas condiciones climáticas obligaron postergarla.

Sin embargo, se programaron los 40 partidos, divididos en las cuatro categorías, y en ella se destaca la disputa del clásico mayor entre Mitre (Amarillo) y Central Córdoba, que se jugará en el predio de San Marcos. Otro derby, será el que protagonizarán Güemes y Mitre (Negro), en el predio de Copse.

La programación completa, para las dos zonas, se detalla a continuación.

Por la Zona A: Yanda vs. Instituto Santiago; Estudiantes vs. Agua y Energía; Mitre (Amarillo) vs. Central Córdoba (en San Marcos); Banfield vs. Comercio y Villa Unión vs. Unión Santiago.

Zona B: Defensores de Forres vs. Sarmiento; Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán; Güemes vs. Mitre (Negro) (En Copse); Central Argentino vs. Independiente de Fernández e Independiente de Beltrán vs. Vélez de San Ramón.l