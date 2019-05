El “René Houseman” continuará el domingo con importante cartelera

07/05/2019 - 23:16 Semillero

El pasado domingo, las condiciones climáticas obligaron a la posterga­ción de los partidos pen­dientes de segunda fecha del torneo Infanto/Juvenil 2019 “René O. Houseman”, razón por los que serán re­programados.

Los mismos son los cho­ques que debían protagoni­zar, Atoj Pozo vs. Vélez de San Ramón; Atlético Icaño vs. Central Córdoba y Lore­to FC vs. Platense de Aña­tuya

Sin embargo, la orga­nización prepara para este fin de semana, la disputa de la tercera jornada, con una imponente cartelera.

Programación

Por la Zona A, Central Córdoba vs. Atoj Pozo; Vé­lez San Ramón vs. La Ense­nada; Social Pinto vs. Pla­tense y Loreto FC vs. Atlé­tico Icaño.

En la Zona B, se enfren­tarán Clodomira vs. Talleres de Frías General Lavalle vs. Manuel Belgrano; Los Do­rados de Termas vs. Mitre; Sportivo Fernández vs. So­cial Arenales.