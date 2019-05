Bajó 18 kilos para disfrazarse como un "Vengador"

08/05/2019 - 08:20 Mundo Web

Skyler Pinales es joven de Utah, Estados Unidos, que se convirtió en noticia por adelgazar 18 kilos solo para disfrazarse de Petter Quill, el vengador que es interpretado por Chris Pratt. Esta caracterización le permitió superar problemas de depresión y de aceptación de su cuerpo.

Inicialmente, fueron sus amigos los que le decían que se parecía a Chris Pratt, mucho antes de que hubiera visto las películas de Marvel. Una vez las conoció, decidió cosplayearse del personaje, esforzándose por imitar incluso su complexión física. Y es que, tal y como ha contado en sus redes sociales, con mucho esfuerzo ha logrado perder unos 18 kilos durante todo este tiempo.

"No tenía ni idea de quiénes o qué eran los Guardianes. No conocí la película hasta las navidades de 2014. Recuerdo ver a todo el mundo en la convención de cómics Salt Lake FanX con la chaqueta roja y el casco de Star-Lord, pero no tenía ni idea de quién era. Después, terminé viendo la película y recuerdo mirarme al espejo un día y decir 'oye, me parezco a ese tío', pero no le di importancia. Un mes después, o un poco más, mis amigos comenzaron a decirme que me parecía a Chris y que tenía que hacer cosplay de él", contó Skyler Pinales a Unilad.

"Comencé a controlar las raciones que comía y los antojos que tenía. También volví a otra de mis aficiones favoritas, los bailes de salón, y comencé a trabajar en una casa encantada. Estas dos actividades me ayudaron mucho a perder peso", contó el cosplayer sobre su dieta. "Actualmente peso 95 kilos y sigo intentando mejorar mi condición física yendo al gimnasio y haciendo dieta".

"El de la izquierda soy yo hace siete años. La de la derecha es del último septiembre. El peso máximo que he alcanzado ha sido 113 kilos, ahora rondo los 90. He tenido subidas y bajadas y he hecho esfuerzos de todo tipo. Recuerdo ver hace siete años una foto de mí mismo y darme cuenta lo gordo estaba, y entonces me vi que necesitaba cambiar algo. Sigo trabajando en ello y lucho contra mis limitaciones pero cosas como estas me motivan a hacerlo siempre mejor. Algún día llegaré a tener el cuerpo de Chris Pratt", publicó Skyler Pinales en Instagram.

"La premiere de Endgame fue un sueño hecho realidad. Siempre he soñado cómo sería estar en la alfombra roja (aunque la Endgame tenía una alfombra morada) después de años intentando parecerme a Chris Pratt y mejorando mi disfraz para que fuera el mejor, y finalmente valió la pena", explicó el cosplayer.

"Aun así, solo conseguí hablar con él durante diez 0 20 segundos y firmó mi casco de Star-Lord, porque lo llevaban a toda prisa entre la multitud para llegar a la reunión con la prensa, y no mencionó nada sobre mi disfraz", siguió contando Pinales.

Una lástima, porque tal y como cuenta él, se ha gastado unos 2.000 dólares en el disfraz de Star-Lord, aunque asegura que no era el disfraz más caro de la alfombra roja de la premiere.

Skyler Pinales es joven de Utah, Estados Unidos, que se convirtió en noticia por adelgazar 18 kilos solo para disfrazarse de Petter Quill, el vengador que es interpretado por Chris Pratt. Esta caracterización le permitió superar problemas de depresión y de aceptación de su cuerpo.



Inicialmente, fueron sus amigos los que le decían que se parecía a Chris Pratt, mucho antes de que hubiera visto las películas de Marvel. Una vez las conoció, decidió cosplayearse del personaje, esforzándose por imitar incluso su complexión física. Y es que, tal y como ha contado en sus redes sociales, con mucho esfuerzo ha logrado perder unos 18 kilos durante todo este tiempo.



"No tenía ni idea de quiénes o qué eran los Guardianes. No conocí la película hasta las navidades de 2014. Recuerdo ver a todo el mundo en la convención de cómics Salt Lake FanX con la chaqueta roja y el casco de Star-Lord, pero no tenía ni idea de quién era. Después, terminé viendo la película y recuerdo mirarme al espejo un día y decir 'oye, me parezco a ese tío', pero no le di importancia. Un mes después, o un poco más, mis amigos comenzaron a decirme que me parecía a Chris y que tenía que hacer cosplay de él", contó Skyler Pinales a Unilad.



"Comencé a controlar las raciones que comía y los antojos que tenía. También volví a otra de mis aficiones favoritas, los bailes de salón, y comencé a trabajar en una casa encantada. Estas dos actividades me ayudaron mucho a perder peso", contó el cosplayer sobre su dieta. "Actualmente peso 95 kilos y sigo intentando mejorar mi condición física yendo al gimnasio y haciendo dieta".



"La premiere de Endgame fue un sueño hecho realidad. Siempre he soñado cómo sería estar en la alfombra roja (aunque la Endgame tenía una alfombra morada) después de años intentando parecerme a Chris Pratt y mejorando mi disfraz para que fuera el mejor, y finalmente valió la pena", explicó el cosplayer.



"Aun así, solo conseguí hablar con él durante diez 0 20 segundos y firmó mi casco de Star-Lord, porque lo llevaban a toda prisa entre la multitud para llegar a la reunión con la prensa, y no mencionó nada sobre mi disfraz", siguió contando Pinales.



Una lástima, porque tal y como cuenta él, se ha gastado unos 2.000 dólares en el disfraz de Star-Lord, aunque asegura que no era el disfraz más caro de la alfombra roja de la premiere.