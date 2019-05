Cinco años de prisión por torturar a su novia y robarle a la vecina

08/05/2019 - 01:08 Policiales

Un vecino del Bº Juan Felipe Ibarra fue condenado a cinco años de prisión efectiva, al ser hallado responsable de torturar a golpes a su novia de 16 años, sumado a un hecho delictivo con el robo de una cartera a una vecina.

Lo dispuso el juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, al condenar a Josías Ezequiel García, por lesiones y robo.

En juicio abreviado, la fiscal Cecilia Gómez Castañeda sintetizó la historia. Subrayó que el 4 de agosto de 2018 García apaleó tanto a su pareja, que acabó internada en el Hospital Neumonológico.

Derivación

Como su cuadro era muy delicado, los médicos derivaron a la paciente al Regional.

La madre de la menor recibió la “noticia” por celular, merced a una amiga que escuchó los gritos de la adolescente, mientras era golpeada, arrastrada del cabello y pateada por García.

En la sala del nosocomio, la joven explicó a su madre: “No es la primera vez que me pegaba; quise volver a casa y se puso como loco. Si no era por mi cuñada, me mataba”.

Segundo hecho

Asimismo, el juez lo condenó también por un segundo hecho que databa del 27 de noviembre del mismo año.

Gladys Noemí Galván caminaba al trabajo, por calle 189, y García comenzó a seguirla. La alcanzó, extrajo un cuchillo y la víctima arrojó su bolso y empezó a correr.

García hizo lo propio, pero un empleado de jardín de nifantes lo enfrentó y forzó a que arrojase el bolso y huyera. Con otra condena ya en su “haber” por robo, García cayó preso y ayer Paradelo lo condenó por “lesiones leves calificadas” y “robo calificado en grado de tentativa”.