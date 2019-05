Pratto: “Tenemos que jugar contra los que nos toque”

08/05/2019 - 02:15 Mundo River

El delantero Lucas Pratto le dio el empate a River sobre el final del partido y se mos­tró indiferente ante el posible rival de octavos de final: “Lo enfrentaremos con la mayor responsabilidad”.

Luego del partido, Pratto dejó en claro que el rival de octavos no los preocupa a pe­sar del segundo puesto:

‘Tenemos que jugar contra los que toquen, como el año pasado. No pudimos ganar el grupo pero terminamos in­victos y enfrentaremos al que toque con la mayor responsa­bilidad como hacemos en to­das las competencias’.

Además, Pratto analizó: ‘Hicimos un gran PT y arra­camos bien el ST pero come­timos algunos errores, es al­go normal. Más allá de que muchos veníamos jugando, a otros les sirvió para agarrar competencia. Pudimos perder o ganar, erré un gol yo tam­bién, es fútbol. No me pregun­to cuando me ponen ni cuan­do no, el futbolista siempre quiere jugar’. El “Oso” tam­bién había mojado, de penal, contra el mismo rival en la ida en Porto Alegre.

Pratto es clave para es­te equipo. De llegar mirado de reojo por su pasado y su alto pase a ser una de las piezas clave del equipo de Gallardo, sin escalas. Ayer, le salvó el invicto en la Libertadores.