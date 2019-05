Raúl Gámez calentó la previa con Mauro Zárate

08/05/2019 - 02:28 Deportivo

El ex presidente de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, consideró que el delantero Mauro Zárate no será bien recibido el próximo domingo cuando el club de Liniers reciba a Boca por la Copa de la Superliga, pero solicitó que “no pase de eso”.

En diálogo con radio Cooperativa AM 770, Gámez opinó sobre el posible regreso de Zárate al estadio José Amalfitani, pero con la camiseta de Boca, acción que el hincha velezano considera una “traición”.

“La verdad lo van a abuchear, seguro. Esperemos que no pase de eso. Vélez es más que un jugador, yo no pienso mal de él, pero hablo como dirigente, no como hincha”, indicó Gámez.

‘El problema de Mauro fue que se manifestó con un amor hacia Vélez que no cabía la posibilidad de otro club, pero terminó cediendo a la tentación. Lo de Mauro fue un error, pero no es para tanto agravio’, indicó el ex titular de Vélez.

Gámez, presidente de Vélez en tres ciclos (1996-1999, 2002-2005 y 2014-2017), señaló que la familia fue “muy buena con el club” con la tradición de varios futbolistas que vistieron su camiseta como Mauro, Rolando, Ariel y Sergio.

“La palabra ‘traidor’ es muy grave, pero claro, el mundo Boca te atrapa. Se equivocó en decir que sólo iba a jugar en Vélez”, señaló Gámez.