La prioridad del cuerpo técnico es recuperar a los lesionados

08/05/2019 - 02:32 Deportivo

El plantel de Central Córdoba cumplió ayer una nueva jornada de entrenamiento, de cara a la revancha con Platense por los cuartos de final del reducido de la B Nacional, que se jugará el próximo domingo desde las 13.05 en Vicente López.

La dotación ferroviaria trabajó bajo las órdenes del cuerpo técnico que comanda Gustavo Coleoni, en el predio que el Iosep posee en El Zanjón.

La prioridad para el entrenador pasa por recuperar los lesionados que son Facundo Melivilo (se perdió el partido de ida y también el cotejo ante Chacarita, por la última fecha del torneo de la BN) y Lautaro Robles (fue reemplazado en el entretiempo del cotejo de ida ante el “Calamar”, que finalizó 0 a 0). Ambos padecen una contractura en el isquio y ayer volvieron a trabajar de manera diferenciada.

En la jornada de hoy, que también se desarrollará en el predio del Iosep, tanto Melivilo como Robles volverán a ser preservados. Recién mañana podrían ser exigidos un poco más. Y el viernes, en la última práctica previo al viaje (será a las 18 de ese día, en avión) a Buenos Aires, el “Sapo” decidirá si podrá contar con estos futbolistas para el cotejo del domingo.

En cuanto a las prácticas de ayer, hoy y mañana, tienen la particularidad del horario de las 12.30, que es justamente para que los jugadores se adapten a la hora que se jugará en Vicente López.

Jonathan Bay

El empate en la ida lo obliga a Central a ganar para pasar de fase. De todas formas, el defensor Jonathan Bay se mostró satisfecho con lo realizado por su equipo. “Nos quedó un sabor agridulce porque tuvimos situaciones como para poder estar en ventaja, en el primer tiempo más que todo, pero lo importante es que no perdimos y sabemos que se va a definir en cancha de ellos”, dijo en diálogo con EL LIBERAL.

“No me puedo quejar del grupo, mis compañeros dieron todo en la cancha, solamente faltó que entre la pelota. Estoy muy contento con el grupo por como lo trabajó y como estuvo a la altura del partido”, agregó el lateral izquierdo.

Bay también elogió el juego del rival, pero marcó las diferencias de estilo con Central Córdoba: “Platense es uno de los equipos que intenta y juega muy bien, por algo está en el octogonal. Por ahí no es el estilo de juego nuestro, nosotros tenemos nuestras armas y seguramente el domingo vamos a ir a buscar el resultado”.

“Es un equipo que intenta la posesión, nosotros somos de dos o tres toques y más vertical. Son distintos estilos. Pero estamos tranquilos porque sabemos que estamos a un gol de la clasificación”, añadió.

Por último, dijo que no sienten presión pero irán por la clasificación. “Presión no, presión es ir a la casa y no llevarle comida a tus hijos. Esto es fútbol, es algo lindo y trataremos de hacer lo mejor para quedarnos con el triunfo. El domingo vamos a ir con los tapones para adelante para traer la clasificación”, concluyó.