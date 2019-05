Tarde de superclásico en el Oeste

08/05/2019 - 02:38 Deportivo

Central Córdoba reci­birá esta tarde a Mitre, en lo que será el debut de ambos en la Copa San­tiago, primer certamen del calendario oficial de la Liga Santiagueña. El encuentro se disputará, desde las 15, en el esta­dio Alfredo Terrera. Fa­bián Cáceres fue designa­do para impartir justicia en este encuentro.

Si bien esta compe­tencia anunció el regreso del público visitante, por razones de seguridad, es­te encuentro se jugará con la presencia exclusi­va de simpatizantes del “Ferroviario”.

En el local, todas las miradas apuntan al en­cuentro que sostendrán el domingo ante Platen­se por el reducido del Na­cional B, pero también anhelan con cosechar un título a nivel local, algo que no consigue desde hace varios años.

Por el lado de Mitre, el deseo es similar y por ello mantuvo la base del plantel anterior, como el cuerpo técnico.

En el “Ferro”, condu­cido por Luis Toscano, en el equipo presentará al­gunos jugadores de expe­riencia, mezclado con la juventud de otros. Entre lo más conocidos, se des­taca la presencia de Ser­gio Salto.

Tras su paso por Gim­nasia y Tiro de Salta, en el Federal A, “Chura” re­gresó al club dueño de su pase y esta tarde estará desde el arranque.

Esa alineación tam­bién tendrá desde el arranque al arquero Enzo López, quien forma par­te del plantel profesional. También jugará el delan­tero Pablo Barraza, quien regresó de Comercio. Otro experimentado que retornó a la institución es el defensor Franco Santi­llán, lateral que logró el ascenso al Nacional B, en la campaña del 2014.

Por el lado de la visi­ta, la dupla de entrena­dores está compuesta por Mario Bevilacqua y Pe­dro Regatuso y el equi­po tendrá una formación con varios juveniles, pero con mucho rodaje.

Entre los más experi­mentados Mauro Mon­je, José Luis Torres, José Ingratti y el arquero Bra­vo serán titulares, el res­to serán valores promo­vidos de las categorías inferiores.

“No sé si tomarlo co­mo especial volver a di­rigir un clásico. Pero el hecho de ser junto a Ma­rio ex jugadores del club y estar trabajando ha­ce bastante tiempo, este clásico tiene mucha tras­cendencia teniendo en cuenta que se juega con el rival de toda la vida. Pero no deja de ser un juego más y esperemos que se dé un lindo espec­táculo”, explicó en la pre­via, Regatuso.

En la cancha somos once contra once y esta­mos trabajando hace bas­tante para parar un equi­po con pretensiones. Le queremos jugar de igual a igual, no importa si por ahí el rival mete algunos jugadores de renombre. Como lo digo, es un clá­sico”, añadió el directo técnico en diálogo con la prensa oficial del club.

“Nosotros jugaremos con los chicos y los men­talizamos para jugarle de igual a igual a cualquiera. Nuestra idea es salir a ga­nar, estamos invictos por ahora dirigiendo a Mi­tre contra Central. Ojalá que se pueda mantener ello. Los chicos deben to­mar conciencia de lo que es jugar esta clase de en­cuentros”, finalizó.