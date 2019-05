“Hay que lograr una gran unidad de los sectores que no estamos de acuerdo con esta forma de gobernar”

08/05/2019 - 08:28 Política

El gobernador Gerar­do Zamora trazó un pre­ocupante escenario actual y futuro respecto de la si­tuación del país y en ese sentido resaltó que “frente a una situación económica compleja, hay que sacar al país adelante, y eso se lo­gra desde la política, no de otra manera”. Por ello, abogó por una unidad na­cional “de todos los secto­res políticos que no esta­mos de acuerdo con esta forma de gobernar”.

Así lo reflejó en una nueva emisión del progra­ma Libertad de Opinión que se emite por Canal 7 Santiago del Estero. “Tie­ne que haber un gran con­senso, si no los perjuicios van a ser más graves de lo que son ahora, y espe­ro que el próximo Gobier­no, sea cual fuere, haga las cosas muy bien, porque la gente sufre todos los días, sobre todo los que pierden su trabajo; a nosotros nos está pasando, con las po­cas industrias que tene­mos”, recalcó el manda­tario.

Ahondó: “El oficialis­mo dice que no va a mo­dificar nada de lo que está haciendo, y no hay mucho análisis por hacer, por­que ya fracasó. Me gus­taría que todos los demás sectores podamos confluir más allá de las diferencias que hayan, en una bús­queda de consensos”.

Posible unidad

En torno a las posibili­dades de esta concreción, reflexionó: “Todo es posi­ble en política, donde no hay odios ni amores eter­nos, y cuando de personas se trata. Las ideas también tienen ciertos cambios, porque la realidad te obli­ga a cambiar”.

“Creo que Cambie­mos aún no tiene defini­do quién será el candida­to, aunque lo lógico debe­ría ser que sea el Presiden­te y parece que así va a ser. Del otro lado, el kirchne­rismo está personificado en Cristina Fernández de Kirchner, y es muy difícil que siga un segundo o ter­cer nombre. Si eso se vie­ra de otra manera, se de­be lograr una gran uni­dad nacional de todos los sectores que no estamos de acuerdo con esta for­ma de gobernar la Argen­tina desde hace tres años, y buscar una opción pa­ra sacar nuevamente al país adelante, y con Cris­tina adentro, pero no hay nombres todavía”, apun­tó el mandatario santia­gueño.

Consultado sobre la posibilidad de acompañar alguna fórmula presiden­cial, en el caso de acercár­sele una propuesta, res­pondió categóricamen­te: “Es algo que está fue­ra de mis aspiraciones, de mis capacidades y posibi­lidades, como lo he dicho siempre”.

Conversaciones

En cuanto al posible respaldo que decidiría brindar a algunos de las fi­guras políticas nacionales, dijo que desde el espacio del Frente Cívico “no se ha tomado todavía una posi­ción, pero lo vamos a ha­cer llegado el momento. He conversado con mu­chos porque no hay que negarse a hablar de ideas y proyectos”, remarcó aunque dijo que no apo­yaría a Cambiemos.

En este marco, dijo que el espacio de Alternativa Federal, al que fue invi­tado a reunirse en distin­tas ocasiones, “es la conti­nuidad de la conversación que tenemos con gober­nadores, donde venimos tratando ante al Gobier­no nacional cosas que nos afectan, como el caso del pacto fiscal que no se ha cumplido, y tenemos jui­cios contra el Estado na­cional junto con otras pro­vincias”, indicó el titular del Ejecutivo santiagueño.

A su vez, lamentó que desde la Nación “se ha­yan tomado algunas me­didas que no son buenas y que han afectado el poder adquisitivo de la gente, lo cual obligó a los goberna­dores a buscar mantener un equilibrio financiero, tratando de mantener la obra pública, la educación y salud, como ocurre con Santiago”.

Zamora, ahondó en torno al equilibrio fiscal que goza la provincia y los gastos e inversiones que se emiten. “Uno mira el Estado nacional, y la ver­dad que (la Nación) presta muy pocos servicios, sal­vo en la competencia fede­ral, no es el encargado de la seguridad, cero educa­ción, salvo en las universi­dades nacionales, no es el grueso del gasto público. Tampoco el Estado nacio­nal se encarga de la Justi­cia ordinaria, que es la que rige la vida, el honor y la defensa de los bienes de la personas en todo el te­rritorio, todo eso está en manos de las provincias, y con ello casi todo el presu­puesto de estos servicios esenciales que brinda el Estado”, concluyó.