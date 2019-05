“Para mantener el equilibrio fiscal nos manejamos con nuestros ingresos corrientes”

08/05/2019 - 02:59 Política

La prolija administración de los fondos provinciales, que mereció el reconocimiento del Gobierno nacional, fue otro de los ejes abordados por el gobernador Zamora

“Las provincias, puede que reciban más dinero en forma no­minal, pero un ejemplo comprobable fue que medimos nuestros ingresos y no por decisión discrecional del Estado, si8no que para mantener el equilibrio fiscal, las provincias tenemos que manejarnos con nuestros ingresos corrientes, que son los in­gresos por recaudación propia y la coparticipación federal. Y si mandan a la provincia un dinero para una obra, es para eso, no es para mantener las cuentas fiscales equilibradas”, resaltó.

Luego, el mandatario provincial mencionó que en el mes de marzo de este año, “Santiago del Estero recibió un 10% menos que en la interanual de marzo de 2018 por coparticipación. Lo que hicimos, fue no gastar más de lo que entraba, no creamos ministerios, no generamos déficits ni deudas”, ejemplificó