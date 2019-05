FÚNEBRES | 8 de mayo de 2019

08/05/2019 - 03:15 Funebres

Enrique Jorge Weyenbergh

Ricardo Manzur (Campinas - San Pablo, Brasil)

Enrique Vladimiro Antezana

Blanca Esther Castellano

José Omar Silva

Bartolomé Sánchez (Las Termas)

Manuel Enrique Villafañe (Fernández)

José Osmar Silva (Choya)

José Alejandro Coria

María Antonia Barraza (La Banda)

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Su esposa: Nena, sus hijos: Gustavo, Fernando, Rosita y Rolando, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ). EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. "Aquellos que nos han dejado no están ausentes, sino invisibles…tienes sus ojos llenos de gloria, fijos en los nuestros, llenos de lágrimas" (San Agustín). La comunidad educativa de la esc. Sec. María Antonia de Paz y Figueroa acompaña con profundo dolor, el fallecimiento del padre de su compañera de tareas, Prof. Rosa Antezana y elevan oraciones en su memoria.

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Con profundo dolor sus amigos y compañeros de la esc. Sor María Antonia de Paz y Figueroa acompañan con tristeza el fallecimiento del padre de su compañera Rosita y elevan oraciones a su memoria.

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. CISADEMS participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de la Prof. Rosita Antezana. Ruegan una oración en su memoria.

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Compañeros y amigos de su hijo José Fernando de seccion alumnos del colegio secundario Primera Junta. Cecilia Sialle, Fabian Saavedra, Emilia Paz, Miriam Santillan, Lucrecia Jimenez, Cesar Silva e Irma Chazarreta participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Campo Contreras participan con dolor el fallecimiento del padre del Prof. Fernando Antezana. Ruegan una oracion en su memoria.

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Tio gracias por tanto cariño, consejos, amor y por formar parte de mi profesion, que el Señor te reciba en su Reino. Tu hija del corazon Sandra Dorado y flia. que jamas te olvidara, que brille para el la luz que no tiene fin.

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Bienaventurados los que sufren porque ellos veran a Dios. Tus cuñados Juan Dorado y Pastora Gomez acompañan en este dificil momento a su hna. Maria Rosa y flia. Siempre en nuestros corazones tus sobrinos Sandra, Vanesa, Sergio y Mariela. Q.e.p.d.

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. El equipo de gestion de la Fcps y J. Liliana Abdala, Gabriel Avila, Nelly Cordero, Jorge Sabasta, Marcela Landriel y Mirta Peralta de Allal acompañan a su hijo Luis.

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Autoridades, personal docente y de maestranza del Colegio Secundario Primera Junta participa del fallecimiento de unos de los fundadores del colegio y padre del Prof. José Antezana. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAGÓN, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Su esposa Pilar Torres Tejerizo, sus hijos Leonardo Daniel, María del Pilar, María Lorena, hijos politicos Andrea, Sebastian y Federico, sus nietos Leo, Mirko, Victoria, Mateo y Delfina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados. Elevan oraciones en su memoria.

ARAGÓN, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Su prima Ana María Gomez participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ARAGÓN, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Emma Cisneros de Hoyos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Daniel. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Daniel Ruiz Almada y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Aquellos que nos han dejado no están ausentes, si no invisibles. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción abrazan con el alma a sus alumnos y mamá por el descanso eterno de su padre.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Señor ya esta ante ti. Recíbelo en tu Reino. Moris R. Zuain, Teresita de Zuain, sus hijos Luis, Omar, Gustavo, Eugenia, Roxana y sus respectivas flias. acompañan con afecto a Marcela, Maria Cristina, Josefina e hijos, elevan oraciones en su memoria.

CAMARDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Roque Paz, su esposa Fanny Segienowicz, sus hijos Marcela, Daniel y Carla y sus respectivas flias. Participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Lamentamos la pérdida de la mamá de nuestro estimado amigo Ricardo. Marísa Yachelini y Dr. Pedro Yachelini acompañan a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Sus hijos Gladys, Lorena, Patricia, Omar, sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Los Morales.

CASTELLANO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. "Gracias por el amor y cariño, viviras por siempre en nuestros corazones ". Tus primos Juan Gomez y Evelia, tus sobrinas Maribel y Mirna con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Los Morales.

CASTELLANO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Inacio y Edicio, Gaby Castellano y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en eñ cementerio de Los Morales.

CASTELLANO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Delia y Orlando Castellano y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Los Morales.

CASTELLANO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Hijas del corazón, sobrinos y sobrinos nietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Morales a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORIA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. Su madre Hilda Jiménez de Coria, sus primos hnos. Nene, Carlos, Miguel, Damita, tía Eva, sobrinos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

CORIA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Su tía Mirtha de Juarez, primos Sonia e Ivan participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CORIA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. Su tía Mirtha de Juarez, primos Sonia e Ivan participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE CASTILLO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. "No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dio". Isaías 41.10. La Comunidad educativa del C.E.I.J.A San José Obrero, lamenta la partida y participa el fallecimiento de la Sra. Corvalan, Norma Beatriz, madre del compañero de tareas Francisco Esteban Castillo. Elevan oraciones a su memoria.

LLUGDAR, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/19|. La rectora del colegio secundario Bº H. Hondo Prof. Gabriela Vélez y familia y sus compañeras de secretaria acompañan a Ana y flia en tan doloroso momento. Rogando al Altísimo una pronta resignación y oraciones en su memoria.

LLUGDAR, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/19|. La Comunidad educativa del Bº H. Hondo participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Prof. Ana Llugdar docente de la institución. Acompañan a la familia ante tan dolorosa e irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/19|. CISADEMS participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de la Prof. Ana Llugdar. Ruegan una oración en su memoria.

MANZUR, RICARDO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19 en Campinas, San Pablo, Brasil|. Las amigas de su hermana Bety Manzur de de la Cruz: Carmen, Sara, Pochy, Marisa y Nenena participan su fallecimiento y la acompañan junto a su familia en estos tristes momentos.

MANZUR, RICARDO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19 en Campinas, San Pablo, Brasil|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela y Marcelo participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Bety. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

MANZUR, RICARDO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19 en Campinas, San Pablo, Brasil|. Amigos y compañeras de Promoción de la Escuela Normal de Profesores Manuel Belgrano de su hermana Bety participan su fallecimiento y la acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La familia de Miguel Nader participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijas Alejandra y Nora en estos tristes momentos.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Alba Alderete de Ledesma y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina Mochi y acompañan a sus hijas Alejandra y Norita en estos tristes momento de pesar.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Hijos de Emma Argañaraz Alcorta, Javier Barrera Nicholson y flia; Paula Barrera Nicholson y flia despiden con dolor a la amiga de su madre. Ya brilla para ella la luz que no tiene fin".

PALACIO, MERCEDES ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Susy Galvan y sus hijos Fernando y Andrea Juarez acompañan a su querido amigo Fredy Palacio por el fallecimiento de su tia, elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María Cristina Abdala, sus hijos Ignacio y Anita Castiglione, María Paula y Nicolas Paz Trotta, sus nietas Josefina, Rosario y Ernestina acompañan a sus hijos Ana Lía, Luis y Guillermo y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|.Gustavo Nazario y su esposa María Luisa Nallar y Silvia Eugenia Nallar participa el fallecimiento de la Sra. Nena y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Dario Martinez, Lucy Ledesma y Graciela Ledesma y sus respectivas familias participan su falleceimeinto.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Familia del Dr. Elías Miguel Figueroa (Lito) acompañan en este dolor a sus hijos y demás familiares elevando oraciones en su memoria. ¡Descansa en paz Sra. Ana Lía.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Carlos Enrique Soria, Analia Mercedes Arce y sus hijos María Mercedes, Carlos Gonzalo, María Paula y Joaquín participan con dolor el fallecimiento de la querida señora Nena y acompañan a su familia en este doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Santiago del Estero.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Dra. Patricia A. García, su esposo Dr. Juan Ramiro Velez y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Guillermo y Ana Lía. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Luis Manuel Paz, Luz García Hamilton, hijas y nietos acompañan con cariño y oraciones a Guillermo, Emita y a la familia.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Federico García Hamilton, Isabel Padilla e hijos participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos y elevan oraciones por su eterno descanso.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece lamentan profundamente su deceso y acompañan en el dolor a sus hijos, nietos, hermana y demás familiares. Ruegan una oracion en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastián, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan, sus hijos Analia y Julio; Susana y Miguel, Norma y Fermín y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra muy querida profesora y amiga, y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Dr. Diego Lindow y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus entrañables amigos Guilli y Luis.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Adriana Herrera Cerro y Guillermo Bellido e hijos acompañan a su amiga Ana Lía. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Felisa Anabel Moyano de Arce y sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analia y Ana María con sus respectivas flias participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Ana Lía y acompañan a sus hijos con cariño en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, sus hijos Roxana, Álvaro y familia participan el fallecimiento de la amiga Ana Lía de Rezola y acompañan cariñosamente a sus hijos Guillermo, Ana Lía, Luis y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Castor López y Carolina García Zavalia, junto a sus hijos Carolina, Castor y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Carlos Jensen (H) y Carolina López de Jensen, juntos a sus hijas Milagros y Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran, sus hijos Emiliano y Florencia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Guillermo con mucho cariño y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijios Carlos Andres y Agostina, Matías y Florencia y sus nietos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Carlos Andres Salmoiraghi, Agostina María Elias de Salmoiraghi y sus hijos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones,

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Matías Salmoiraghi, Florencia Alexandra Ayunta de Salmoiraghi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones,

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Villegas Luis Guillermo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Carlos Cesar Salmoiraghi participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones,

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Tus compañeros de trabajo Dres. Juan Carlos Gavioli, Mario Arce, Pablo De Bonis, Juan Francisco Gavioli y Sebastián Seva Montero participan con profundo dolor.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Elsa Fiorini de Feijoo, sus hijos Jorge, Ana María, Víctor, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Dr. Juan Carlos Gavioli y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ingeniero Mauricio J. Ewens y familia participan con profundo dolor el fallecimiento dela madre del vice rector administrativo de la UCSE y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Carlos Feijoo, Cecilia Espeche y sus respectivos hijos Lucia y Eugenio, Lucas y Florencia, Milagros y Mariano, Santiago, Gonzalo y Augusto participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Lucrecia Uriondo de Echegaray sus hijos Lucrecia, Amalia, Cecilia, Alejandra, Hugo Echegaray y sus respectivas familias y Blanca Inés Uriondo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan con todo afecto a Guillermo, Emita y demás familiares en estos tristes momentos.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Malena Arce de Montiel y Alvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Lía Beatriz Montenegro, Martha Susana Montenegro, Beatriz María Ducca de kozameh y familia, Carlos Alejo Ducca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Margarita Stábile de Chiericotti, su amiga del alma, participa con mucha pena su fallecimiento y acompaña a su querida familia en este momento de dolor. Que descanses en paz.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino y Benicio, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y sus hijos, Santiago y Alejandra, Eduardo y Tere, Marta y Eduardo, Adali y Lique, Gustavo y Cecilia y Diego, y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Beby Moreno Navarro participa el fallecimiento de la Sra. Ana Lía. Eleva oraciones en su memoria y acompaño en su dolor a sus queridos hijos Guillermo y Ema.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Juan Caldera, Elsa Danela, su hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas flias. participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Ana Lía, Luis y Guillermo y respectivas flias. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Claudio Javier Veiga; Nasif Cecilia; Belén Centeno, López Cecilia; Gutiérrez Carlos, Silva Cristian participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Carlos Fernández, Dolly María Vercelli, sus hijos Sandra (a), Fabiana y Ariel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Marta De Simone de Mocchi, sus hijos Belisario, Laureano y Rosalia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en su pesar. Se ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sara Arce Viaña de Liendo participa su fallecimiento y un cariño especial a sus hijos en este momento de dolor.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Tu amigo Ing. Henry Llapur y su hijo Chany participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento tanto desconsuelo.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Rubia Macías de Pantano, hijos y nietas participan con pesar el fallecimiento y acompañan a sus hijos y flia. en este triste momento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Hijos de Emma Argañaraz Alcorta, Javier Barrera Nicholson y flia; Paula Barrera Nicholson y flia despiden con dolor a la amiga de su madre. Ya brilla para ella la luz que no tiene fin".

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Faslleció el 6/5/19|. Familiares de Marcelina de Battán y Enriqueta Ducca de Lascano, Nonin Graciela y Martita Lascano despiden a la querida Nena con mucho cariño pidiendo al Señor Jesús le dé resignación a sus hijos y nietos.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Faslleció el 6/5/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Fernando Montes de Oca, su esposa María Luz Sánchez Góngora, sus hijos Augusto y Elisa Rezola; Álvaro y Anita Rezola; Cecilia y Felipe y sus nietos Manuel y Santiago Montes de Oca participan su fallecimiento. Elevan una oración para el descanso del alma de Nena.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Marta y Marcelo Larguía acompañan afectuosamente a sus hijos Luis, Ana Lía y Guillermo y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruega una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola, Alejandro y Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con oraciones a sus hijos. Ruegan que descanse en paz.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Pochi Bianchini y sus hijos Marcela y Carlos Bustos participan con profundo pesar participan con profundo pesar y afecto su fallecimiento y acompañan a su hijo Guillermo y Emma Tomatis. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Alba Lía Colucci junto con sus hijos Alba Lía, Emilio, Pablo, Fernando, Álvaro y Santiago Castro y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Dr. Angel Rico, Dra. Silvia Gallo de Rico, sus hijos Julieta, Florencia y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ricardo M. Rottjer, Adela I. Navelino y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Juan Delibano, Maria José, Alberto Eduardo, Maria Alejandra Chazarreta y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Guillermo y ruega oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Silvia Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye e hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda, hijos y nietos participan con gran dolor el fallecimiento de la querida Sra. Nena y acompañan con mucho cariño y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. El Cr. Juan Manuel Beltramino y su esposa Cr. María Inés López de Beltramino y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Hugo Agostinelli, Francisca Córdoba, sus hijos Gabriela, Andrés y flias. participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestra querida nena y acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Remo Eduardo Terzano y flia. participan su fallecimiento acompañando con gran dolor a sus familiares especialmente al entrañable amigo Guillermo.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Lic. Josefina López Moreno, sus hijas Josefina, Eugenia y Carolina y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. En este momento difícil de sus vidas le pediremos a Dios que les conceda la paz y la serenidad que necesitan para salir adelante" Freddy Basbus y Flia., Marcelo Basbus y Flia., Silvia Adriana y Claudio Basbùs participamos con profundo valor su fallecimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.-

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Despedimos a nuestra querida prima Nena, y acompañamos a Luis, Guillermo y Ana Lía en estos tristes momentos. No olvidaremos la solidaridad y sostén que ella nos brindó, en circunstancias muy difíciles. Supos hacer gala de una brillante oratoria, así como una retórica admirable. Julio Cheein, Tona Fusetti y sus hijos Silvia, Cecilia y Julio, ruegan una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Las almas de los justos estan en manos de Dios. José Chelo Chazarreta, Sandra Clavero y Mirta de Clavero acompañan a sus hijos y demas fliares.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Aldo Pizzolitto, su esposa María Eugenia Castro, y sus hijos Virginia y Luis, Soledad y Gonzalo, Valentín y Angeles participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ing. Hugo Argañarás , su esposa Angela Innamorato y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Dra. Elvira C. Chazarreta e hijos: Carolina Balliano de Castro Arce, Constanza Balliano de Marouteix y flias. y Santiago Matías Granda, con profundo pesar participan la partida a la casa del Padre de Nena, que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno y a su familia una cristiana resignación. Eleva oraciones por la paz de su alma.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Jorge Fuhr, Silvina Pinto y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difíciles momentos.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Dr. Ricardo Chazarreta y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento. Que el Señor la reciba en sus manos y le dé el descanso eterno. Se ruega una oración en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y flia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Pedro Mulki y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Guillermo y Emita en este difícil momento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Silvia Inés Alfano y Cesar Daniel Tragant participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Organización Amparo y sus colaboradores acompañan a Luis, Guillermo y Ana Lía Rezola por el fallecimiento de su mamá Ana Lía Paz Saavedra de Rezola.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Mónica Gomez Paz, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Ana Lía, Guillermo y Luis y sus familias en este momento tan triste.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan con cariño a sus hijos, nietos y bisnietos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. J. Francisco Guzman Olivera, Mercedes A., hijos Francisco, Javier, J. Felipe. M., Georgina, Justina y Francina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Silvia Llavar, sus hijos Eugenia María y Enrique Miguel y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Dr Néstor Giraudo, su esposa Cristina Avila, hijos y familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Familia Joos y Norma Maldonado de Torres participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus hijos y demás familiares.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. El grupo de Pintura acompaña a Ana Lía y familia rogando por su pronta resignación. Chita, Susana, Lita, Kely, Lila, Silvia, Ana Inés.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurreción y cristiana resignación para su familia.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sara B. Navarrete de Hounau y flia participan con profunda sorpresa y dolor, tan inesperada noticia. ¡Querida Nena!. Con ese apodo te conocí saliendo apenas de la infancia y jugueteando con las teclas del piano que me había regalado mi mamá, cuando soñaba ser una gran pianista ...voló el tiempo ...seguíamos amigas dentro del corazón, cada una en el sendero docente y a través de nuestros hijos. Y ya jubiladas, un día cualquiera, leyendo las hermosas notas dedicadas a amigas comunes, descubrí tus aptitudes para las letras. Me quedé con las ganas de invitarte a charlar acerca de estas habilidades mutuas que nos identificaban. ¡Que pena no haberlo hecho!...pero ya estás junto a Dios y con el amor de tu querido "Negro". Ruego que goces el descanso del cielo y la Virgen de la Misericordia mitigue la tristeza de tus hijos, nietos y demás deudos.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Te vamos a extrañar Mamucha! Miriam, Gladys y Ana participan con dolor su fallecimiento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Cecilia Beltrame y sus hijos Mariano, Sebastián y Lucas Pagani y sus respectivas flia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Ana Lía, Guillermo y Luis, y nietos en este paso de Nena a la vida eterna. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Pochita P. de Beltrame, sus hijos Leo y Cecilia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Ana Lía, Luis y Guillermo Rezola en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. El Consorcio y propietarios del edificio Banco Provincia participan su fallecimiento y acompañan al Dr. Guillermo Rezola y su Sra. Ema Tomatis en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Beba Fiorini de Campitelli y familia lamentan su fallecimiento con gran dolor y acompañan a sus familiares en este momento de pesar.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Nora R. Rafael de Jimenez despide a "Nena" en oración por su descanso en el Señor y acompaña con cariño a sus hijos y familia.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez, sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y su familia rogando pronta resignación ante irreparable pérdida.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Mario Bernabé Diosquez, su esposa, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga de toda la vida. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz "Nena".

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Alicia Japaze, sus hijos Luis Roberto, Martín y Daniela y sus familias participan con mucho dolor el fallecimiento de tan exquisita persona pidiendo a Dios resignación para sus hijos y demás familiares.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Dr. Miguel E. Zírpolo, sus esposa Marta Blanes, sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso trance.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, hijos y nietos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Querida maestra de 6º y 7º grado del Colegio Hermanas Franciscanas, me quedo con los mejores recuerdos de esos años. Su ex alumna Graciela Moreno, la despide con cariño.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Miguel Angel Rodriguez y Maria Cristina Frediani participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Alicia Estela Habra, Marcela, Analia y Remo Terzano Habra y Maria Elena Feijoo participan con tristeza su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Gimenez participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Celina Flores de Fernández, Luis A. Fernández, Susana Fernández y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Hilda Pizzorno de Santillán y sus hijos Hilda, Bernardo, Teresita, Rolando y Osvaldo y sus respectivas familias participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida Nena, a quien siempre recordaremos por su gran bondad y su profunda fe cristiana. Rogamos al Señor por su felicidad eterna y el consuelo de la estimada familia.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Fernando Giribaldi y Rolando Giribaldi con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria y por la resignación de sus familiares.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Ana Lía, Guillermo y Luis y los acompañan en este momento de pesar junto a su familia.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Alberto Matach, Mercedes Olmedo junto a sus hijos Gustavo, Ernesto, Fernanda y Sebastian con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Ana Lía. Abrazamos con inmenso cariño a sus nietos y acompañamos a sus hijos Luis y Guillermo e hijos políticos José Luis, Emita y Patricia. Elevamos oraciones para que descanse en paz.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Freddy Baldiviezo, Amelia Ibarra y sus hijos Federico y Verena Reinante, Luciana y Gonzalo Castiglione, Agustina, Facundo participan el fallecimiento de la estimada Nena y elevan una oración en su memoria.

SILVA, JOSÉ OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Su esposa Catalina Ruiz, sus hijos Liliana, Graciela, Patricia, Adriana, Rolando, Magali, Maryn, Silvina, Silva, sus hnos Marta, Yolanda, Silva, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Laprida el cortejo partirá de calle PLATA 162 S/V SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE TEL 4219787.

VILLAFAÑE, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. Su esposa Clarisa, hijos Enzo, Emanuel, Marcela, Mariano, hija pol. Patricia, nietas Sol, Julieta, Catalina y Nicolás y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados 11 hs cementerio El Descanso, casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v.Servicio Caruso Cia. Arg.. de Seguros S.A. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

VILLAFAÑE, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. Chani Q. de Mayuli, sus hijos Luciana, Gianina y Gianfranco Mayuli y flia. despiden con dolor al querido Manuel.

VILLAFAÑE, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. Sus compañeras Olga y Chani lamentan su partida a la cas del Señor y guardan bellos recuerdos.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. "El Señor es mi Pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar". (Salmo 23). Su esposa Graciela, sus hijos Ana, Enrique y Cecilia; sus nietas Anabel y Rocío participan con mucho dolor su partida. Ya descansas en paz junto a tu hijo. Los extrañamos para siempre.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus hermanos Rosario Josefina Weyenbergh y flia; Carlos Eduardo Weyenbergh y flia; y Bernardo Ernesto Weyenbergh y flia participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Jorque querido: ya no te verán cruzando la plaza, pero todos recordaremos tus ironías y graciosos comentarios... y eso es nacer en otra dimensión, en donde lo importante es no ser olvidado. Sus hermanos políticos Susi y Leandro; sobrinos Leandro, Martina, Fernanda y Rafaela.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. "Más allá del dolor de la partida de nuestro querido Jorge, sabemos que estará feliz al haberse reencontrado con su amado hijito, Jorgito. Los dos juntos ya tienen un hogar más allá del sol". Sus hermanos políticos: Marta y Gringo; sus sobrinos: Belén y Horacio; Carolina y Martín; Carlos y Carolina y Gabi; sus nietos: Nico y Agostina; Federico y Martina y Emma, lo despiden con mucho amor e inmensa tristeza.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus sobrinos Carolina Meossi y Martín Sampaolesi, sus sobrinos nietos Fede y Martina participan su fallecimiento y acompañan a su tía Graciela, a Ana, Coli, Anabel y demas familiares con enorme cariño.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su prima María Eugenia Weyenbergh, su esposo Arturo Madías, sus hijas María Eugenia, Jimena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se elevan oracions en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su cuñada Adriana Habra y su sobrina Jazmin despiden con enorme dolor al querido Jorge a quien siempre redordaran con inmenso cariño. Hasta siempre Jorge.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Tata Montenegro Palacio despide con tristeza a su primo amigo, con recuerdos de nuestra juventud. Acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones por su eterno descanso.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Gustavo Adolfo Montenegro y flia acompañan con dolor a su esposa, hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María Rita, Sole y Ceci acompañan a la querida Lela y a sus hijos en este momento de tanto dolor y los abrazan con profundo cariño.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Aldo Pizzolitto, su esposa María Eugenia Castro, y sus hijos Virginia y Luis, Soledad y Gonzalo, Valentín y Angeles participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. José Antonio Billaud y su esposa Elena Weyenbergh participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Enrique José Billaud, su esposa Carolina Traine e hijas participan con profundo dolor su fallecimento y ruegan una oracion en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María del Milagro Rizo Patrón conjuntamente con sus padres participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su entrañable amiga Anita. Acompañan a su familia en tan duro momento.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Marta Angélica Weyenbergh de Monti, sus hijas María Carolina, María Belén, María Marta, María Silvia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a todos sus familiares.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Dr. Gustavo Rivas Jordán y familia participa con dolor el fallecimiento del querido Jorge y acompañan a su flia. en este difícil momento.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ana Beatriz Gatti participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña con cariño a su hermana, entrañable amiga Negrula, esposa Graciela, hijos y demas fliares. en estos momentos de pesar. Elevamos plegarias por el eterno descanso de su alma.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Alicia Estela Habra, Marcela, Analia y Remo Terzano Habra y Maria Elena Feijoo participan con tristeza su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Maria Cristina Jimenez, sus hijas: Maria del Huerto Herrera, Maria Josefina Herrera y José Grand, nieto Milo Grand participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. "Bienaventurados los buenos de corazón porque ellos verán a Dios". María Luisa Montenegro Palacio, Fabiana y flia acompañan en el dolor de este difícil momento a Graciela, hijos y flia; hermanos y flias. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida". Sus amigos Cori y Tati Budán y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá". Sus amigos del Club de Billar: Tati, Pipi, Pocholo, Andrés, Zurdo, Zuni, Dani, Marcelo, Pancho, Pacheco, Ita, Anibal, Rochi, Carrerita y Miguelito participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Se me fue mi gran amigo, el más simpático de todos y lo extrañaré un montón. En nombre mío, Marcelo Argibay y del Club Amigos del Billar: Pocholo, Zuni, Zurdo, Pipi, Tati, Cristina, Sole, Pancho, Andrés y Dani participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Sus hijas Ines y Blanca y demás familiares sus restos serán inhumados en horas de la tarde en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Luis Báez y Mary Domínguez, acompañan con inmenso dolor a sus padres Tita y Carlos, a sus hijos Junior, Juan y Joaquín, a sus hermanas Flor y Luli en estos momentos de tan irreparable pérdida y elevan una oración en su memoria.

CUELLO DE VIDARTE, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Cuerpo médico y empleados del Sanatorio Jozami SRL participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones opoer la paz de su alma.

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. La comunidad educativa del colegio Jesús el Maestro, nivel secundario, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAPARRO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/19|. El representante legal Prof. Rubén Valdez, la apoderada legal Prof. María E. Roldan Lescano, personal directivo, docentes, y personal de maestranza del instituto San Ignacio de Loyola en sus niveles inicial, primario y secundario acompañan en este momento de dolor por la pérdida de su madre a la docente de la institución prof. Nacy Toloza. Se ruegan oraciones en su memoria.

CHAPARRO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Julio José Jozami, su esposa Dorys, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la pronta resignación de su familia.

JUÁREZ, RINA AMALIA (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. Su hermana política Sara Rosales, hijo político Víctor Pulido, nieta Noelia Pulido y familia Pulido participan con dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 17 al cementerio local. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

SÁNCHEZ, BARTOLOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. "Cuando alguien que amamos muere nunca lo podemos superar por completo. Nosotros simplemente aprendemos paso a paso a seguir la vida sin ellos. Y siempre los mantenemos bien guardados en nuestro corazón hasta el último día de nuestra existencia. Corazón de Jesús recíbelo en tus brazos". Compañeros del turno mañana de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente -compañera Marcela Sánchez y abuelo de las alumnas Lara, Morena y Guillermina. Acompañen a toda su familia ante tan irreparable pérdida. Ruegan oración en su memoria. Las Termas.

SÁNCHEZ, BARTOLOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Nuestra oración reconforte a toda la familia, son los ruegos de la comunidad educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Marcela Sánchez y a toda la familia ante tan dolorosa pérdida. Ruegan a Dios por una cristiana resignación de sus seres queridos. Las Termas.

SILVA, JOSÉ OSMAR (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/19|. Te fuiste dejando una herida difícil de cicatrizar. Su hermana Marta Silva de Serrano, su hermano político Juan Serrano y su sobrina Valeria Serrano participan con dolor su fallecimiento y que sus restos recibirán cristiana sepultura hoy a las 12 en el cementerio de Laprida. Choya.

SILVA, JOSÉ OSMAR (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/19|. Siempre te vamos a recordar. Su hermana Yolanda Silva; sus sobrinas Lorena, Patricia y Camila Reinoso junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

SILVA, JOSÉ OSMAR (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/19|. Te vamos a extrañar. Su hermana política Dolores Gómez de Silva junto a toda su familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

SILVA, JOSÉ OSMAR (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su sobrina Marta Cecilia Serrano, su sobrino político Pedro Sánchez y su sobrina nieta Priscila participa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SILVA, JOSÉ OSMAR (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/19|. Que descanse en paz. Su sobrino Sergio Serrano, su sobrina política Vanina Vazquez, sus sobrinos nietos Gonzalo, Joaquín, Aitsa y Maximo participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

SILVA, JOSÉ OSMAR (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/19|. Pedro Villalba y flia y Luis Mansilla y flia, desde Choya, participan con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia antes este duro trance. Choya.

SILVA, JOSÉ OSMAR (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/19|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento del tío de la asesora pedagógica, Lic. Marta Cecilia Serrano. Choya.

SILVA, JOSÉ OSMAR (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/19|. El equipo de servidores de San Expedito de Choya participa con dolor el fallecimiento del hermano de Marta Silva y hermano político de Juan Serrano, miembros de este grupo. Choya.

SILVA, JOSÉ OSMAR (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/19|. Cesar y Jesús Serrano y flia, desde Choya, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

VILLAFAÑE, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Sus hermanos Alberto Villafañe y Arquitecto Rolando Villafañe y cada una de sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

VILLAFAÑE, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Familia Méndez: Susy, Miki, Pedrín, Jorge y Zonia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Te amamos y extrañamos siempre. su esposa, hijos, nietos e hijos políticos invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus hijos Pancho y Susy, Ana María, Ricardo, Marina y Ernesto, Luis y María Eugenia, nietos y bisnietos agradecen a todos aquellos que de una forma u otra nos acompañaron e invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced al cumplirse 9 días de la partida al reino del Señor de nuestra amada madre.

DOMÍNGUEZ DE PRADOS,NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Mantenemos frescos en nuestros corazones. Su recuerdo vivirá entre nosotros. Descansa en paz junto a nuestro padre y hermana. Sus hijas Susana y Nelly, su hijo político Juan C. Bianchi, nietos y bisnietos invitan a la misa el día 9 de Mayo en la parroquia San José de Belgrano a las 20 hs, al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Te fuiste al cielo sin avisarme y me quedé sin entender porqué tuviste que irte. Te busco en el día, te busco en la noche y no te encuentro; la impotencia nos vuelve locos, vivimos en un continuo llanto de sufrimiento, solo quiero sentirte, tocarte, verte, pero sé que no estás y mi corazón no se resigna. Me haré a la idea que tu muerte no fue una despedida. Que descanses en paz. Sus padres Nora y Juan Carlos invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Santo Cristo, a las 20.30 hs.

LEIVA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Paso un año desde que no estás con nosotros, desde tu partida nada fue fácil, la continuidad de los pasos de los días, aun son eternos y silenciosas las noches colmadas de soledad y tristeza todavía buscamos en cada rincón de la habitación del hogar que has construido con tanto sacrificio y amor, aun esperamos el llamado diario "que hacen , como están, que hay para comer". ¡El extrañar de ese maravilloso hombre que fuiste!. Que siempre estabas para ayudarnos, aconsejarnos y acompañarnos. Aun duele tu ausencia tan inesperada pero al menos tenemos la tranquilidad que descansas en paz y donde estés sigues guiándonos y cuidándonos. Te amamos. Tu esposa Ramona e hija Luisa Leiva, invitan a la misa hoy a las 20.30 en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery. Ruegan oraciones en su memoria.

MAIDANA, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/01|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que el Cielo es... Enjuga tu llanto y no llores si me amas". Al cumplirse un año más de su desaparición física. Su esposa Nélida, sus hijos Pomy, Potoka, nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

OSORIO DE GEREZ, DELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/03|. Sus hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 16 años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus hermanas y hermano nietos, hermanos políticos, sobrinos con sus respectivas familias, agradecen a familiares, amigos, inesperado y triste momento de su partida, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20:00 hs en la Parroquia Sgo Apóstol al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevamos Oraciones en su querida memoria..

CORBALÁN, ELENA ROSANA (q.e.p.d.)Falleció el 8/4/19|. Su esposo Andrés Alberto Acosta, sus hijos Aron y Milena y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Cristo Rey LB con motivo de cumplirse los treinta dias de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ANGEL ABEL (Lito) Falleció el 8/5/14|. Al cumplirse 5 años de su partida al Reino de Dios vives en nuestro recuerdo. Tu madre Nieves tu esposa Elena, tus hijos Abel y Vero, hijos políticos tus adorados nietos y demás familiares en la iglesia Sgo. Apostol a las 20:00 hs.

PONCE ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. En el hogar quedó un inmenso vacío desde tu partida, agradecemos a Dios porque fuiste parte de nuestras vidas. Te recordaremos siempre con mucho amor. Tus hijos Mabel, Cacho y Héctor, tus nietos Anabel, José, Lucrecia y tus bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ROCHA, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Hoy se cumplen 9 días de tu partida, estarás siempre en nuestros corazones gracias por todo lo que nos brindaste. Su esposa, hijos, hermanos Invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20:00 hs en la iglesia Santiago Apóstol.

ROJAS DE HOYOS, MARTA JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Las almas de los justos, se encuentran en las manos de Dios". Hoy se cumplen nueve días de su partida al reino celestial. Sus hijos Marty, Tito, Adriana, Gaby, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Cristo Rey a las 20 hs.

GALE, LITO (q.e.p.d) Falleció el 8/5/18|. "Bajo tu mirada piadosa navegaremos en el mar de los recuerdos, donde todavía te tenemos, porque te amaremos hasta que Mambrú vuelva de la guerra" Su familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse el primer año de su fallecimiento, para rogar por su descanso en paz. Frías.

IBÁÑEZ, CLAUDIO MARTIN (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/98|. Vives en nuestros corazones, en los hermosos recuerdos de tiempo compartidos y nos acompañas con esa sonrisa tan tuya y tan nuestra. Descansa en paz querido, nosotros rezamos por ti y le pedimos al Señor que te guie por senderos de luz. En el aniversario de tu partida, tu mamá Ángela, hermanos: Silvia, José y Sole y sus respectivas familias elevan oraciones en tu memoria en la misa que se oficiara hoy a las 20 horas en la comunidad Virgen de Lujan.

ÁLVAREZ, MARÍA ANTONELLA (Anto) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/10|. Dios te llevo un día como hoy, hace nueve años; desde ese momento estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor del vacío que siente mi corazón al mirar la puerta y saber que ya no entraras por ella con alegría, a vivir de tus recuerdos, a pensar todas las noches para ver si te puedo encontrar en mi sueños. Anto, cuando siento un suave soplido del viento sé que eres tu mi ángel,mi estrella, la más luminosa, dándome una señal que sigues conmigo cuidándome te extraño, te queremos. Tus padres Mirta y Gaby, tus hermanos Gabriel y Beba rogamos oraciones a su querida memoria y que brille para ella la Luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, MARÍA DEL VALLE (Marisa)(q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Hoy se cumple un mes de tu partida. Te fuiste de nuestro lado, pero tan solo caminas al más allá. Te has adelantado, estas junto al Señor porque tú te mereces. Gracias a Dios por darnos la bendición de comparar la vida junto a ti, porque vos has dado ese infinito amor a tu esposo y tus hijos. Tu esposo Dardo, tus hijos: Dardito y Aníbal, tus hijas políticas: Natalia y Mari, tus nietas Lucerito y Cáterin.

RODRÍGUEZ, RAMÓN LORENZO (LULI) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/16|. No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí...estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar, y en la sonrisa de tus hijos. Por eso no te acerques a mi tumba sollozando no estoy ahí, estoy en tu recuerdo y en tu corazón. Al cumplirse 3 años de su fallecimiento lo recuerdan su hija Lidia, Carlos, sus nietos Cefe, Sergio, Ariel y Lucia. Elevan oraciones en su memoria.