La salud de Tiziano desmejoró y necesita ser trasladado urgente a Buenos Aires

08/05/2019 - 07:37 Santiago

Tiziano Guzmán Laini necesita la ayuda de todos los santiagueños: fue sometido a una serie de estudios que confirmó la dilatación del órgano trasplantado y una deficiente función renal. Ante este panorama, debe viajar de forma urgente hacia Buenos Aires, para nuevos estudios más complejos.

Sin embargo, el traslado hacia el hospital Italiano no es un trámite sencillo: en primer lugar, la obra social no cubre el viaje, por lo cual es la familia del niño la que debe hacerse cargo. Además, aún no lograron que se les reintegre un porcentaje de lo gastado en el último viaje y no cuentan con el dinero suficiente.

Te recomendamos: "Tiziano se hizo fuerte en la adversidad y supo ganar la batalla de la vida "

"Ahora voy a pedir el avión sanitario y espero que podamos llevarlo rápido. El nefrólogo de Santiago nos da la derivación urgente. Tizi come poco y duerme mucho. La función renal venía mal. Le hicimos análisis y descartamos infección, pero luego los repetimos y con una ecografía realizada ayer, nos dieron este diagnóstico", dijo Natalia, su mamá.

Te recomendamos: "Trasplantaron ayer al pequeño Tiziano Guzmán "

Como si todo esto fuera poco, Tiziano presenta también insuficiencia aórtica, que empeoró desde el último viaje. "Necesitamos irnos urgente y no sabemos cuánto tiempo podemos quedar allá", agregó.

Te recomendamos: Cinco conmovedoras historias de los héroes de la Navidad 2011

Quienes puedan colaborar económicamente para la estadía y gastos de Tiziano, pueden hacerlo por transferencia o depósito en: Cuenta Única Nº 705-354279/8 - CBU 0720705388000035427986, del Banco Santander Río. Otra opción es comunicarse con Natalia Laini, a su teléfono 3856098200.