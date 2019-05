Trump expresó su “firme apoyo” a la agenda económica de Macri

08/05/2019 - 17:53 Política

Desde los Estados Unidos, el presidente Donald Trump habló por teléfono con el mandatario nacional, Mauricio Macri, y le expresó su apoyo a las medidas tomadas en lo que a la agenda económica se refiere.

“El presidente Trump expresó su firme apoyo a la agenda económica del presidente Macri en pro del crecimiento y a los avances que ha logrado en la modernización de la economía argentina”, el subsecretario de Prensa Judd Deere.

Según trascendidos, la charla no duró más de 10 minutos, tiempo en el que Macri le aseguró a Trump que está cumpliendo con todo lo acordado con el FMI en lo que respecta al préstamo por 56 mil millones de dólares.

Cabe destacar que no es la primera vez que el líder norteamericano expresa públicamente su apoyo a Macri.

Great talk with my friend President Mauricio Macri of Argentina this week. He is doing such a good job for Argentina. I support his vision for transforming his country’s economy and unleashing its potential!